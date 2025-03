Tính đến 22h45’ ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), MV APT. đã chính thức chạm ngưỡng 1,3 tỷ view chỉ trong 145 ngày và 6 giờ sau khi được phát hành trên nền tảng YouTube. Điều này đồng nghĩa với việc kỷ lục trước đó do Gangnam Style (208 ngày) lập nên, đã bị phá vỡ sau hơn 12 năm độc chiếm Kpop và toàn châu Á.

APT. chen chân vào top 5 MV đạt cột mốc 1.3 tỷ view nhanh nhất

Trước đó, APT. cũng đã vượt mặt Gangnam Style ở cột mốc 1 tỷ, 1,1 tỷ và 1,2 tỷ view. Năm 2012, PSY gây sốt toàn cầu với vũ đạo cưỡi ngựa. Ở thời điểm đó, không 1 ca khúc tiếng Hàn nào có tầm ảnh hưởng vươn xa được như Gangnam Style. Đến cả bạn bè quốc tế chưa biết rõ lắm về Kpop cũng thích thú trước ca khúc này. Sau hơn 12 năm, hình ảnh “chàng béo” tự tin vừa nhảy vừa hát đã trở thành 1 phần của văn hoá đại chúng thập niên 2010, là “niềm tự hào của Kpop".

Gangnam Style và PSY là "niềm tự hào của Kpop"

Ngay khi vừa ra mắt, sự kết hợp giữa 2 tên tuổi lớn ở 2 thị trường âm nhạc khác nhau - Rosé và Bruno Mars đã tạo nên lốc khắp mặt trận, từ các BXH quốc tế tới sóng mạng và truyền thông báo chí. Người người nhà đều phát cuồng trước đoạn điệp khúc “Apateu” và giai điệu bắt tai, gây nghiện. Vũ đạo đơn giản, dễ học giúp APT. trở thành dance trend gây bão được đông đảo cư dân TikTok hưởng ứng.

APT. tạo nên cú nổ lớn vượt ngoài ranh giới Kpop

Dù ra mắt vào giữa tháng 10 nhưng APT . đã đạt được những thành tích mà các nghệ sĩ Kpop tái xuất trước đó cũng không thể làm được. 1 điều không thể phủ nhận rằng APT . đã góp mặt vào danh sách global hit 2024.



Ca khúc không chỉ mở đường cho Rosé đặt chậm tới địa hạt US-UK “khó nhằn” mà còn đưa tên tuổi của Bruno Mars tới gần với khán thính giả Hàn Quốc hơn. Từ nhiều năm nay, không phải nghệ sĩ quốc tế nào, đặc biệt là những nghệ sĩ đến từ thị trường Âu - Mỹ, cũng được đón nhận. Chỉ 1 vài cái tên có thể “phá rào” vào Kpop như Anne-Marie (2002), Ed Sheeran (Shape Of You) hay Charlie Puth (Attention).

APT. đưa Bruno Mars tới gần khán giả Hàn hơn

Ngoài ra, album rosie và các bài hát nổi bật như toxic till the end hay Number One Girl cũng ăn nên làm ra ở mảng nhạc số lẫn thương mại. Theo số liệu được đưa ra, rosie đã bán được gần 400 nghìn bản tại Trung Quốc - album của nghệ sĩ solo Kpop bán ra nhiều nhất 2024. Điều này là minh chứng rõ nhất cho con đường Rosé lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn khi chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment và tách ra solo. Album mang đậm cá tính nghệ thuật của nữ ca sĩ, cho thấy cô được tự do “vùng vẫy” trong khoảng không gian âm nhạc của riêng mình.

rosie đạt thành công ở mảng thương mại lẫn nhạc số

Trước APT., 2 chị em cùng nhóm là Jennie và Lisa cũng đã “bỏ túi” MV tỷ view cho riêng mình. Jennie và ca khúc solo đầu tiên - SOLO “mở bát” đầu tiên, thu về 1 tỷ mắt xem sau hơn 5 năm 3 tháng ra mắt. Lisa tiếp bước với MV Money (Performance Video) vào tháng 6 cùng năm. Tuy chỉ là b-side nhưng Money lại có hiệu ức lan tỏa mạnh mẽ hơn với bài hát chủ đề LALISA.



Solo của Jennie