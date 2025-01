Ngày 23/1, buổi trình diễn âm nhạc Le Gala des Pièces Jaunes đã diễn ra thành công rực rỡ tại La Défense Arena (Pháp). Đây là hoạt động được tổ chức bởi France Télévisions, Électron Libre Productions và Quỹ Bệnh viện do Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chủ trì, nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như Katy Perry, John Legend… cùng dàn sao Kpop đình đám như j-hope (BTS), Rosé (BLACKPINK), G-Dragon và Taeyang tới tham dự.

Với sự xuất hiện của mình, Rosé đánh dấu cột mốc năm thứ 3 liên tiếp BLACKPINK tham gia đêm nhạc từ thiện này: lần đầu vào năm 2023, lần thứ 2 là Lisa vào năm 2024 và năm nay là sân khấu solo của Rosé. Tại đây, cô nàng đem tới liên khúc thuộc album rosie gồm APT., Number One Girl, Stay A Little Longer và toxic till the end.

Rosé bùng nổ với khả năng làm chủ sân khấu cực tốt, khoe trọn giọng hát và thần thái ấn tượng tại Le Gala des Pièces Jaunes

Gần đây, 1 đoạn video quay lại phản ứng của khán giả khi Rosé cất giọng hát Stay A Little Longer đang gây tranh cãi lớn trên MXH. Sẽ không có gì đáng nói nếu như khán giả gần như không cảm xúc trước phần biểu diễn của Rosé. Chỉ có 1 vài bạn fan cầm điện thoại lên ghi hình. Thậm chí, bầu không khí sượng trân đến nỗi cameraman còn phải bỏ máy quay xuống, quay lưng rời khỏi vị trí vì không bắt được khoảnh khắc hào hứng nào.

Đoạn video so sánh phản ứng khán giả ở 2 tiết mục của Rosé và John Legend hút tranh cãi lớn

Một bộ phận netizen liền nhớ tới đoạn video phản ứng khán giả về phần trình diễn của John Legend tại cùng đêm nhạc hôm đó. Nam ca sĩ mang đến siêu hit All Of Me, mê hoặc người tham gia với giai điệu ballad bất hủ. Tuy không khán giả nào lên hình như không khó để nghe thấy tiếng hoà ca của khán giả vang lên theo từng câu hát.

Đặt 2 đoạn video lên bàn cân, có ý kiến hoài nghi về tầm ảnh hưởng thật sự của giọng ca chính BLACKPINK. Họ cho rằng Rosé đã oanh tạc không chỉ Kpop mà còn là làng nhạc thế giới. Tuy nhiên, độ viral của APT. cũng không thể giúp tên tuổi của Rosé bay xa tại thị trường US-UK. Không thể phủ nhận Rosé là một trong số idol hot nhất đối với cộng đồng fan đam mê Kpop. Vậy, vị trí của cô ở đâu tại thị trường âm nhạc toàn cầu nói chung?

Cameraman đành phải quay lưng đi vì không ghi lại được phản ứng hào hứng nào

Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng lên tiếng “giải vây”, giải thích rằng ngoại trừ APT., hầu hết track trong album rosie đều mang đậm chất ballad du dương, nhẹ nhàng. Vì lẽ đó, khán giả không thể “bật công tắc” quẩy nhiệt khi đến phần trình diễn ca khúc Stay A Little Longer. Hơn thế nữa, All Of Me là hit lớn nhất nhì năm 2014. Việc khán giả hát theo John Legend “vanh vách” là điều dễ hiểu.

Fanchant khủng từ khán giả khi ATP. vang lên

Fan quẩy cực nhiệt, vừa hát vừa nhảy theo APT.

Đây được coi là đoạn video nhằm định hướng dư luận. Nếu lướt qua các video fancam quay lại phần trình diễn APT. tại Le Gala des Pièces Jaunes, Rosé khuấy động bầu không khí tại nhà thi đấu 1 cách dễ dàng. Ai cũng lắc lư, nhún nhảy theo từng nhịp gây nghiện, cũng như đồng loạt hô to fanchant bài hát vô cùng ấn tượng.

Netizen cho biết đã giữ “chiếc đầu lạnh” ngay sau khi xem đoạn video bởi họ biết người đăng tải là 1 thành phần “kick war”. Đồng thời, mọi người bình luận rằng team qua đường nên tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin để tránh bị “dắt mũi”.