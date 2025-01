Rạng sáng ngày 24/1 (giờ Việt Nam), buổi hòa nhạc Le Gala des Pièces Jaunes đã chính thức diễn ra quy tụ dàn ngôi sao “khủng” quốc tế như Katy Perry, John Legend, J Balvin, j-hope (BTS), Rosé (BLACKPINK) và đặc biệt là sự xuất hiện của G-Dragon - TAEYANG (BIGBANG).

Trong đó, màn trình diễn của Rosé - thành viên nhóm BLACKPINK nhận được sự chờ đợi của hàng trăm nghìn khán giả có mặt khi cô cũng là nữ nghệ sĩ Kpop cuối cùng xuất hiện tại sự kiện sau hàng loạt tiết mục đỉnh cao của các nghệ sĩ đến từ xứ kim chi.

Màn trình diễn của Rosé tại buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện Le Gala des Pièces Jaunes được người hâm mộ ngóng chờ

Là thành viên thứ hai sau Lisa có màn trình diễn solo tại buổi hòa nhạc này, Rosé đã mang đến loạt 4 ca khúc này trong album rosie bao gồm Number One Girl, Toxic Till The End, Stay A Little Longer và APT.. Trong đó ca khúc Stay A Little Longer cũng là lần đầu tiên mà nàng “bông hồng nước Úc” trình diễn trước khán giả. Không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ, màn trình diễn kết hợp hoàn toàn với dàn nhạc của Rosé đã khiến cho các khán giả tại Le Gala des Pièces Jaunes được tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.

Ca khúc Stay A Little Longer dù lần đầu trình diễn nhưng cũng khiến không ít cộng đồng mạng trên nền tảng X thừa nhận độ “nức nở” còn hay hơn bản audio. Hay như ca khúc APT. không hổ danh là siêu hit toàn cầu khi ngay vừa cất lên cũng đủ khiến tất cả vô cùng phấn khích và hòa chung tiếng hát, tạo nên không khi vô cùng bùng nổ cùng nàng “bông hồng nước Úc”.

Clip Rosé trình diễn ca khúc APT.

Rosé “quẩy” cùng khán giả khi thể hiện ca khúc APT.

Tuy nhiên khi trình diễn ca khúc toxic till the end, Rosé đã gặp phải sự cố âm thanh khiến cho cô nàng đang rất nhập tâm nhưng bỗng phải dừng lại để chờ nhạc. Dù vậy, nàng “bông hồng nước Úc” được đánh giá cao khi xử lý sự cố bằng cách nở một nụ cười và tiếp tục biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Clip Rosé gặp sự cố khi trình diễn

Không chỉ những giây phút trên sân khấu, khoảnh khắc tương tác cùng các nghệ sĩ của Rosé trong chương trình cũng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Cô như hóa “fan girl” khi đứng chụp ảnh cùng Katy Perry hay “đọ sắc” với nam idol j-hope (BTS) khi đứng chung trên cùng sân khấu. Đặc biệt, giây phút Rosé chạy theo, vỗ vai tương tác tinh nghịch cùng hai người đàn anh G-Dragon và TAEYANG (BIGBANG) khi vào trong cánh gà cũng gây bão MXH vì sự thân thiết của các nghệ sĩ.

Clip Rosé tương tác cùng G-Dragon - TAEYANG (BIGBANG)

Khoảnh khắc tương tác tinh nghịch của Rosé khi chạy theo vỗ vai TAEYANG

Giây phút hội ngộ khiến người hâm mộ thích thú

Cô nàng cũng gây sự chú ý khi đứng cạnh j-hope (BTS)