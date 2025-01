Tối hôm 18/1, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã dần đi đến hồi kết sau khi tập 14 chính thức lên sóng. Đêm Chung kết mang tên Chuyển Mình Rực Rỡ nhằm truyền tải tinh thần dám đổi mới, dám chinh phục những ước mơ của chính mình bằng tinh thần trân trọng hiện tại. Tại đây, các Chị Đẹp sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện rực rỡ của bản thân.



25/1 tới là đêm Chung kết 2 của Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Chung Kết Chị Đẹp sẽ chia thành 2 vòng đấu Vocal và Dance. Kết quả sẽ được công bố sau khi 3 team đã hoàn thành xong phần trình diễn. 3 bông hoa Đạp Gió sẽ chia cho sân khấu Vocal chiến thắng và 2 sân khấu Dance điểm cao nhất. Kết thúc tập 14, Team Minh Tuyết mang về 1 bông hoa Đạp Gió ở phần thi Vocal và Dance, trong khi bông hoa cuối cùng thuộc về team Tóc Tiên ở phần thi Dance.

Đội Tóc Tiên gồm Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và MisThy dẫn đầu với 3 bông hoa Đạp Gió. Đội Minh Tuyết gồm Minh Tuyết, Hoàng Yến Chibi, Thảo Trang, Mie và Ngọc Phước theo sau với 2 bông hoa Đạp Gió. Cuối cùng là đội Kiều Anh gồm Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi, Phương Thanh, Ngọc Thanh Tâm và Thiều Bảo Trâm có 1 bông hoa Đạp Gió.

Vậy là đội hình chung cuộc đã có 6 vị trí được định sẵn cùng Kiều Anh và Minh Hằng - 2 Chị Đẹp “chắc suất” nhờ số phiếu bầu cao nhất trước đó. Nếu Minh Hằng được bầu chọn là Chị Đẹp được yêu thích nhất thì Kiều Anh lại trở thành Đội trưởng được yêu thích nhất.

Minh Hằng

và Kiều Anh đã "chắc suất" thành đoàn

Trải qua 6 Công diễn, những Chị Đẹp sáng giá nhất cho đội hình cuối cùng đã lộ diện. Tuy nhiên, chương trình vốn được xây dựng với format dựa trên số vote và quy mô fandom. Do vậy, mọi dự đoán đều có thể “lệch quỹ đạo” nhờ một vài nhân tố “lội ngược dòng” trên đường đua nước rút về đích.

Tóc Tiên - Minh Tuyết: 100% chiến thắng

Từng chia sẻ đánh mất “lửa nghề” vài năm trở lại đây, những gì Tóc Tiên thể hiện trong show lại hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ hội tụ đủ yếu tố vocal - dance - performance - visual - sáng tạo, đặc biệt là skill “mở khóa” độc nhất vô nhị. “Chiêu thức” này được Gió em lan truyền trên MXH bởi Tóc Tiên đều giúp mọi thành viên, đặc biệt là những Chị Đẹp có phần mờ nhạt, được tỏa sáng. Vũ Ngọc Anh, Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh và Bùi Lan Hương đều là những nghệ sĩ nữ được yêu mến vô cùng sau khi hợp tác cùng Tóc Tiên. Điều này càng khẳng định khả năng lãnh đạo tài tình của “bà xã Hoàng Touliver”.

Tóc Tiên là Chị Đẹp toàn năng đánh đâu thắng đó

Các tiết mục đều được Tóc Tiên phân bổ, chia bè hợp lý, cũng như góp công trong việc lên ý tưởng và dựng sân khấu. Đặc biệt, nữ ca sĩ sinh năm 1989 được mệnh danh là Chị Đẹp “toàn thắng” vì đánh đâu thắng đó, chinh phục cả 6 Công diễn và bảo toàn đủ thành viên. Có thể nói, thực lực của Tóc Tiên “out trình” dàn thí sinh năm nay khi cô không chỉ sở hữu khả năng thanh nhạc top đầu, phong cách trình diễn cuốn hút mà độ “lăn xả” cũng không kém cạnh ai, nhào lộn, hay làm xiếc cũng cân trọn. Tóc Tiên hiện được dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân.

Tóc Tiên không thành đoàn sẽ là điều vô lý nhất chương trình

Sân chơi Chị Đẹp là cơ hội để tệp khán giả trẻ có thể tiếp cận với Minh Tuyết - nữ ca sĩ hải ngoại vô cùng nổi tiếng thập niên 2000. Bước ra khỏi vùng an toàn, Minh Tuyết từ mỹ trở quê nhà “tham chiến”, gây ấn tượng với sắc vóc và chất giọng quyến rũ. “Mẹ" Tuyết trở thành 1 hiện tượng giải trí nhờ tính cách vui vẻ, nhắng nhít. Điều khiến Minh Tuyết xứng đáng có được tấm vé thành đoàn đó chính là hành trình truyền cảm hứng ngay từ khi quyết định tham gia chương trình.

"Mẹ" Tuyết dần bứt phá qua từng Công diễn

Giữa Minh Tuyết và Mỹ Linh hay Thu Phương có điểm chung là sự nỗ lực vượt qua vùng an toàn của bản thân, bứt phá hết mình giữa làn sóng năng lượng trẻ trung hơn. Ở những tập đầu, Minh Tuyết chỉ ở mức tròn trịa, vừa phải. Tới những Công diễn sau, nữ ca sĩ 7x mới thực sự “bung lụa”, từ múa lụa lắc hông tới đu người trên không. Minh Tuyết chắc chắn là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình cuối cùng, nhằm duy trì cán cân giữa các thành viên, như Mỹ Linh, Thu Phương và Lệ Quyên đã làm ở mùa 1.

Minh Tuyết là mảnh ghép không thể thiếu của đội hình thắng cuộc

Thiều Bảo Trâm - MisThy: Khả năng rất cao nhờ sở hữu lượng fan “máu chiến” hùng hậu

Thiều Bảo Trâm bước chân vào show Chị Đẹp nhận về không ít hoài nghi từ cư dân mạng. Cô nàng nhiều năm nay chỉ được chú ý do ồn ào đời tư hay visual là chính. Tuy nhiên, khán giả cũng ít nhiều đặt kỳ vọng vào nữ ca sĩ nhờ câu chuyện riêng gây chú ý. Sân khấu Chưa Quên Người Yêu Cũ với Dương Hoàng Yến đã thành công “gỡ rối”, giúp tên tuổi Thiều Bảo Trâm bùng nổ trên mặt trận truyền thông. Mọi người phần nào đồng cảm với cô, nhìn thấy được sự cố gắng vực dậy ở thời điểm khó khăn.

Thiều Bảo Trâm là nhân tố hút fan nhờ câu chuyện riêng của mình

Tài năng của Thiều Bảo Trâm dần được công nhận của từng Công diễn. Cùng với lợi thế nhan sắc và body sáng sân khấu, mỹ nhân sinh năm 1994 thu về lượng fan đông đảo top đầu chương trình. Do đó, Thiều Bảo Trâm có phần trăm cao có cho mình 1 tấm vé thành đoàn ở đêm Chung kết 2 sắp tới.

Thiều Bảo Trâm hội tụ đủ yếu tố visual, vocal và performance

MisThy là trường hợp đặc biệt. Xuất phát điểm là 1 streamer kiêm youtuber nổi tiếng, MisThy ghi điểm nhờ tính cách 4D vui nhộn, hoạt ngôn đến mức các Chị Đẹp phải “đau đầu”. Đáng tiếc, sau 14 tập phát sóng, người xem chưa thấy được khía cạnh nổi trội nào ở MisThy. Dù có góp mặt ở đội chiến thắng hay nguy hiểm, cô nàng luôn duy trì phong độ với số điểm hoa sóng cao ngất ngưởng. Những gì đọng lại trong khán giả chính là “thánh ngoại giao” MisThy, tạo nên nhiều tiếng cười sảng khoái và… chấm hết. Sự xuất hiện của MisThy vẫn là 1 dấu chấm hỏi lớn. Tuy nhiên, kết quả chương trình phụ thuộc hoàn toàn vào phiếu bầu từ khán giả nên chiến thắng của MisThy cũng là điều khán giả phải chấp nhận.

MisThy chỉ để lại ấn tượng là "thánh ngoại giao"

Bùi Lan Hương - Mie: Bộ đôi “hắc mã” lội ngược dòng ấn tượng

Không khoa khi nói Bùi Lan Hương là biến số khó lường nhất nhì 30 Chị Đẹp. Bằng 1 cách nào đó, vũ trụ đã “cứu” Bùi Lan Hương 1 bàn thua trông thấy. Nếu NSX vẫn tiếp tục áp dụng luật chơi như cũ thì “tiên tóc” sẽ là thí sinh ra về đầu tiên. Giữ lại Bùi Lan Hương được cho là quyết định sáng suốt nhất của ê-kíp chương trình. Chịu phận “chiếu dưới” trong 3 Công diễn đầu tiên, Bùi Lan Hương lội ngược dòng sau khi được thỏa sức sáng tạo đúng với chuyên môn qua các sân khấu như Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, Tết “Gòy Cưới “Luông”...

Bùi Lan Hương là "hắc mã" chính hiệu của Chị Đẹp

“Thánh nữ hát bằng tóc” phi nước đại trên cuộc đua dành điểm hoa sóng, liên tiếp có thứ hạng cao mỗi vòng loại. Cư dân Threads phát cuồng trước mọi nhất cử nhất động của Bùi Lan Hương. Cô hiện là "hệ tư tưởng" mới của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 , đến nỗi nhiều người còn phải thắc mắc: “Hát hay, mặt đẹp, tài năng đến vậy, Bùi Lan Hương đã ở đâu trong suốt từng ấy năm trời?” Từ cái danh “xém loại”, Bùi Lan Hương lội ngược dòng trở thành 1 trong những Chị Đẹp hot nhất show, hứa hẹn sẽ là màu sắc độc đáo trong đội hình chung cuộc.

Tài năng của Bùi Lan Hương dần được ông nhận, đặc biệt là qua 2 Công diễn gần đây

Mie trước khi gia nhập Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã có lượng fan ổn định nhờ siêng năng hoạt động nghệ thuật. Cô không chỉ “chà đĩa” mà còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như đóng phim, tham gia show giải trí, phát triển nội dung số… Đặc biệt là mối tình tan vỡ với Hồng Thanh đã giúp Mie có độ nhận diện khá lớn. Số điểm hoa sóng của nữ DJ luôn duy trì ở mức an toàn, đủ để giúp cô vào trong. Tuy nhiên, phần thể hiện trong 3 Công diễn đầu còn quá nhạt nhòa, không để lại dấu ấn cá nhân.

Mie xây dựng lượng fan đông đảo qua từng vòng thi

Tới Công diễn 4, Mie đảm nhận vị trí Đội trưởng, ghi điểm trong mắt khán giả nhờ sự tận tâm, bao quát và khả năng lãnh đạo tốt bất ngờ. Ngoài ra, không thể không kể đến visual ngọt ngào, xinh xắn là chất xúc tác giúp Mie trở thành “con cưng” của biệt đội Gió em. Hành trình bứt phá của Mie đã nhân về “quả ngọt” xứng đáng khi cô nàng liên tiếp giành top 1 Công diễn 4 và 5, với số điểm cao kỷ lục 1210 và 1910. Với thành tích vượt trội như vậy, Mie nghiễm nhiên là ứng cử viên nặng ký cho vị trí thành đoàn cuối cùng.

Nữ DJ được dự đoán sẽ tranh ngôi vị cao nhất với Tóc Tiên

Có ý kiến cho rằng, Mie và Bùi Lan Hương rất có thể sẽ tranh thứ hạng cao nhất cùng với Tóc Tiên bởi 2 nữ nghệ sĩ đang rất được lòng người hâm mộ. Nếu chức đội trưởng được trao cho Tóc Tiên, dù có “xào nấu” đằng sau hay không, thì vẫn sẽ là 1 kết quả đầy thuyết phục. Tuy nhiên, Tóc Tiên dù hoạt động nhiều năm trong nghề, độ nhận diện công chúng rất cao nhưng chưa xây dựng được lượng fan cứng “máu lửa”. Điều này sẽ khiến nữ ca sĩ gặp chút bất lợi trên đường đua giành vị trí cao nhất.

Xuân Nghi - Hoàng Yến Chibi: Tài sắc có đủ nhưng cần nhiều hơn thế

Xuân Nghi là 1 trường hợp gây tiếc nuối bởi cô là Chị Đẹp “đa zi năng” nhất nhì show. “Tất tay” ở cả mảng vocal, dance, performance lẫn sản xuất âm nhạc, chưa kể visual sáng bừng nhưng may mắn chưa mỉm cười với “bé Xuân Nghi”. Nữ ca sĩ liên tục nhận về điểm hoa sóng “cận” nguy hiểm, mặc cho phần thể hiện cực kỳ ấn tượng, trưng trổ được cái tôi nghệ thuật độc đáo như sân khấu Don’t You Go . Xuân Nghi cần nhiều hơn 1 phép màu nếu muốn chinh phục Chị Đẹp Đạp Gió .

Xuân Nghi có đủ mọi thứ cần có để gia nhập đội hình cuối cùng, ngoại trừ lượng fan cứng

Tương tự như Xuân Nghi, Hoàng Yến Chibi chưa đủ “lực” để tạo nên sự đột phá dù tài năng của cô đã được công nhận từ nhiều năm trước. Năm 2024 đánh dấu sự chuyển mình trong phong cách âm nhạc của Hoàng Yến Chibi - gợi cảm hơn, trưởng thành hơn và bớt ballad hơn. Có thể sự đổi mới này có phần khác lạ so với những gì khán giả đã quá quen thuộc với 1 Hoàng Yến Chibi trong sáng, ngọt của ngày xưa. Liệu điều này là nguyên nhân dẫn đến số điểm hoa sóng qua các tập của “em út” show Chị Đẹp thấp 1 cách khó hiểu, tham chiếu với số năm hoạt động trong nghề? Liệu tên tuổi của “Chè Bè” đã giảm nhiệt sau nhiều năm ca hát nhưng không có hit? Tuy nhiên, mọi biến số đều có thể xảy ra, kéo theo sự thay đổi trong cục diện hiện tại.