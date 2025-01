Bị lộ chuyện hẹn hò bí mật, “bạn trai” Rosé (BLACKPINK) làm chuyện gây sốc

Trên MXH X (Twitter) vừa qua, cộng đồng mạng quốc tế bất ngờ xôn xao về hình ảnh nghi vấn hẹn hò của Rosé (BLACKPINK). Cụ thể, một người họ hàng của Evan Mock đã chia sẻ hình ảnh thành viên BLACKPINK được cho là đón năm mới cùng gia đình nam diễn viên tại Hawaii (Mỹ).

Việc Rosé về quê nhà của Evan Mock khiến dân tình không khỏi xôn xao bởi đây như một động thái “ra mắt người yêu” của đàng trai. Sau khi hình ảnh được lan truyền trên MXH, người họ hàng của Evan Mock đã nhanh chóng xóa bỏ khoảnh khắc này. Chính hành động đầy nghi vấn càng khiến cho Rosé dính nghi vấn hẹn hò với nam chính diễn viên MV toxic till the end.

Bức ảnh “hẹn hò” của Rosé và Evan Mock được người họ hàng của nam diễn viên đăng tải nhưng đã nhanh chóng xóa bỏ

Sau khi bức ảnh lan truyền trên MXH, Evan Mock đã khiến một bộ phận anti fan tràn vào trang cá nhân và buông những lời lẽ tiêu cực. Thậm chí còn xuất hiện nhiều bình luận chê bai, xúc phạm Evan Mock là nam diễn viên không có tài, yêu cầu anh tránh xa thành viên BLACKPINK. Điều này khiến cho Evan Mock được cho có động thái đáp trả trên trang cá nhân.

Cụ thể, nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái trên story: “Please be kind” (Làm ơn hãy tử tế) và không quên đính kèm icon “chắp tay”. Điều này khiến không ít người bất ngờ khi cho rằng anh sẵn sàng “var” với những thành phần quá khích trước lời lẽ tấn công vô căn cứ.

Evan Mock đăng tải dòng trạng thái “làm ơn hãy tử tế” trên trang cá nhân

Kể từ MV toxic till the end lên sóng cùng nụ hôn chấn động, những khoảnh khắc sau ống kính của Evan Mock và Rosé luôn được cộng đồng mạng quan tâm triệt để. Cả hai nhiều lần bị soi dùng đồ đôi hay thành viên BLACKPINK còn mặc hãng áo từ thương hiệu do Evan Mock sáng lập. Tin đồn hẹn hò còn bắt nguồn kể từ hình ảnh cả hai đi chung xe ô tô đến dự sự kiện listening party của Rosé tại New York.

Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại, thành viên gầy nhất BLACKPINK vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về tin đồn hẹn hò. Một số ý kiến cho rằng, cả hai chỉ là những người bạn thân thiết và hợp gu sau khi cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc.

Nụ hôn chấn động của Rosé và Evan Mock trong MV

Hình ảnh đầu tiên rộ lên tin đồn hẹn hò giữa cả hai