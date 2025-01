Cái cúi đầu của thành viên BTS trước BIGBANG

Rạng sáng ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam), đêm nhạc từ thiện Le Gala des Pièces Jaunes đã chính thức diễn ra tại Pháp. Gala năm nay gây bão vì như 1 đại hội Kpop, quy tụ thành viên đến từ 3 nhóm nhạc biểu tượng nhất Hàn Quốc, bao gồm Rosé (BLACKPINK), j-hope (BTS) và bộ đôi huyền thoại Taeyang - G-Dragon. Bên cạnh đó, Le Gala des Pièces Jaunes còn có dàn sao quốc tế hàng đầu như Katy Perry, John Legend, J-Balvin,... Tại đây, loạt sao biểu diễn các bản hit của mình, để lại dấu ấn riêng biệt trước hàng trăm nghìn fan châu Âu.

Sân khấu đầu tiên của j-hope hậu xuất ngũ

Le Gala des Pièces Jaunes là sân khấu âm nhạc chính thức đầu tiên của j-hope hậu xuất ngũ. 2 năm qua, nam rapper nhóm BTS tạm gác sự nghiệp cá nhân đang trên đà phát triển để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tái xuất bùng nổ tại sân khấu từ thiện có quy mô nhất nước Pháp, j-hope khiến fan đứng ngồi không yên với khả năng biểu diễn "đỉnh chóp".

Fanchant Mic Drop bùng nổ của j-hope tại Gala từ thiện

Mang đến 2 ca khúc solo On The Street, More và bài rap diss nổi tiếng của BTS - Mic Drop, j-hope mở màn đêm nhạc từ thiện cháy hơn bao giờ hết. Quay trở lại sau 2 năm, j-hope vừa nhảy, vừa rap, những màn gằn giọng nội lực khiến fan tự hào không thôi. Fanchant bùng nổ ở đất Pháp cũng cho thấy sức ảnh hưởng của BTS tại trời Âu chưa bao giờ mai một, dù nhóm vẫn trong quãng nghỉ nhập ngũ. Màn trình diễn của j-hope lên xu hướng tìm kiếm toàn cầu, trở thành chủ đề hot nhất vào sáng nay 24/1.

j-hope chất chơi tại Pháp

G-Dragon đưa kỷ nguyên thần tượng trở lại, cùng Taeyang đốt cháy sân khấu trời Âu

Sau khi phát hành Power và Home Sweet Home vào cuối năm ngoái, G-Dragon quay trở lại cường độ hoạt động dày đặc. Qua nhiều đồn đoán, cuối cùng G-Dragon và Taeyang cũng chính thức xuất hiện tại Le Gala des Pièces Jaunes.

G-Dragon gây chú ý khi thay đến 3 tạo hình trong 1 đêm, tạo hình nào cũng độc, lạ và có tính thẩm mỹ cao. Nhìn G-Dragon nhuộm tóc, ăn vận thời thượng, dân tình như được xem thời kỳ hoàng kim của Kpop trở lại. Đây cũng là cách để anh Long nhắc nhẹ các fan rằng mình sắp ra nhạc. Trong cuộc phỏng vấn với Vouge, G-Dragon khẳng định kỷ nguyên thần tượng của anh sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2025 với nhiều bài hát mới.

Unit huyền thoại nhà BIGBANG tại Le Gala des Pièces Jaunes

Đến với Le Gala des Pièces Jaunes, ngoài 2 ca khúc solo là Eyes, Nose, Lips và Power, thì G-Dragon cùng Taeyang còn tái hợp, trình diễn Home Sweet Home - Good Boy. Âm nhạc vang lên, khán đài bùng nổ với năng lượng của hai thần tượng huyền thoại. Khả năng khuấy động sân khấu của BIGBANG vẫn "đỉnh nóc, kịch trần", ra đến sân khấu quy mô quốc tế càng được phen phô diễn.

Đẳng cấp King of Kpop nằm ở chỗ, nhạc vang lên là khán giả hát theo không sai một chữ. Xem G-Dragon và Taeyang biểu diễn xong, fan lại càng khao khát concert riêng để "quẩy" cho sảng khoái.

G-Dragon và Taeyang biểu diễn Good Boy

Cái cúi đầu của BTS trước BIGBANG

Trong phần kết của sự kiện, cả dàn sao tụ hội lên sân khấu. Tại đây, Rosé, j-hope, Taeyang và G-Dragon đã có những màn chạm mặt, tương tác cùng nhau vô cùng thú vị. Ai nấy đều vui vẻ, gần gũi, cho thấy tình bạn đáng ngưỡng mộ của những thần tượng hàng đầu.

Khung hình chung của Rosé và j-hope

3 anh em nhà YG thân thiết cùng nhau

Đáng chú ý, khoảnh khắc j-hope cúi gập người chào bộ đôi BIGBANG đang được dân tình chia sẻ rầm rộ, dành cơn mưa lời khen cho sự nhã nhặn, lịch thiệp và biết tôn trọng tiền bối của nam thần tượng toàn cầu.

Cái cúi người đầy khiêm nhường của thành viên BTS trước G-Dragon và Taeyang cho thấy một điều, rằng BIGBANG vẫn luôn là tường thành Kpop, "thần tượng của các thần tượng". Hai nhóm nhạc đại diện cho sự thành công của Kpop, hai thế hệ thần tượng huyền thoại, trân trọng nhau đến từng cử chỉ.

j-hope gặp gỡ G-Dragon và Taeyang

Cúi đầu đầy khiêm nhường

Trong khi đó, mối quan hệ giữa các fandom luôn trong tình trạng như nước với lửa, sẵn sàng chiến nhau chỉ vì 1 cạnh tranh thành tích nhỏ. Nhìn hình ảnh này, người hâm mộ có cái nhìn thấu đáo hơn về quan hệ của các nghệ sĩ. BTS trước khi trở thành nhóm nhạc toàn cầu, cũng nhiều lần bày tỏ việc hâm mộ BIGBANG.