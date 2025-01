Jennie - Lisa hứa hẹn gây "náo loạn" mọi BXH ngay đầu 2025, Jisoo công bố mini album comeback sau khi bị chỉ trích

Có lẽ có nằm mơ, các fan của BLACKPINK chưa bao giờ có khoảng thời gian nhận tin vui tới tấp từ thần tượng chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi Rosé ra mắt full album đầu tay trong sự nghiệp vào ngày 6/12/2024 thì 3 chị em Jisoo - Jennie - Lisa sẽ đồng loạt ra mắt full album và mini album ngay những tháng đầu tiên của năm 2025.

Cụ thể, sau thời gian "thả thính", Jennie xác nhận sẽ chính thức phát hành full album đầu tay mang tên Ruby vào ngày 7/3. Album bao gồm 15 ca khúc và có sự góp mặt của dàn sao quốc tế "khủng" như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ và Kali Uchis. Bên cạnh đó, album Ruby sẽ có thêm phiên bản Jennie Only Audio - phiên bản các bài hát chỉ do một mình cô nàng thể hiện và không có màn góp giọng của các nghệ sĩ khác.

Jennie xác nhận ra mắt full album đầu tay vào ngày 7/3

Không chỉ thế, Jennie còn công bố tổ chức các show diễn mang tên The Ruby Experience tại Los Angeles, New York (Mỹ) và Seoul (Hàn Quốc) để kỷ niệm việc ra mắt album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, thành viên BLACKPINK đã "đánh úp" MV Zen và tiếp tục trình làng single Love Hangover vào ngày 31/1 tới đây.

Loạt tạo hình gây choáng của Jennie trong MV Zen

Giữa lúc Jennie ra mắt full album đầu tay cũng như các sản phẩm âm nhạc mở đường, em út Lisa cũng khiến người hâm mộ phải chờ đợi với sản phẩm kết hợp quốc tế với Doja Cat - Raye cùng single Born Again vào ngày 7/2 tới đây. Trước thềm Jennie ra mắt full album khoảng 1 tuần, Lisa cũng sẽ chính thức phát hành full album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên ALTER EGO vào ngày 28/2.

Lisa sẽ có màn hợp tác quốc tế vào ngày 7/2 (giờ Việt Nam) tới đây

Các tạo hình của Lisa trong full album ALTER EGO được phát hành vào ngày 282

Đặc biệt mới đây nhất, Jisoo cũng chính thức công bố những thông tin đầu tiên về mini album sắp ra mắt vào ngày 14/2 mang tên AMORTAGE. Trước khi album được lên kệ, chị cả BLACKPINK sẽ lần lượt tiết lộ những hình ảnh như bìa album, poster concept, teaser MV,... Đây cũng là dự án trở lại của Jisoo với vai trò nghệ sĩ solo sau hai năm kể từ album FLOWER nên đang được rất nhiều người hâm mộ ngóng chờ.

Tung thông tin quảng bá muộn nhất nhưng mini album của Jisoo sẽ phát hành trước hai cô em Lisa và Jennie

Đây cũng là màn tái xuất của Jisoo kể từ sau khi bị chỉ trích vì diễn xuất. Theo đó, chị cả BLACKPINK được chờ đợi rất nhiều về màn diễn xuất trong phim truyền hình về đề tài zombie (xác sống) nhưng sau khi trailer lên sóng, nhiều người không khỏi thất vọng. Từ biểu cảm sượng trân cho đến giọng nói cũng nhận phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Thậm chí, có bình luận còn cho rằng cô nàng nên từ bỏ nghiệp diễn xuất. Chính vì vậy, màn công bố trở lại với âm nhạc lần này cũng khiến cho nhiều người đặt kỳ vọng nhiều hơn.

Diễn xuất có phần sượng trân của chị cả BLACKPINK bị chê tơi tả ngay khi trailer lên sóng

Rosé gây tranh cãi giọng hát với màn trình diễn solo

Chỉ trong 3 ngày, Rosé đã có hai màn trình diễn solo tại hai sự kiện ở Pháp và Nhật Bản lần lượt là buổi hòa nhạc Le Gala des Pièces Jaunes và GMO SONIC. Trong đó tại sự kiện âm nhạc gây quỹ từ thiện tại Pháp, Rosé đã mang tới loạt 4 ca khúc toxic till the end, Stay A Little Longer, Number One Girl và APT.. Đáng chí ý khi lần đầu thể hiện ca khúc Stay A Little Longer, nàng "bông hồng nước Úc" gây tranh cãi trên MXH khi hát bị run và thậm chí lệch tông. So với những buổi biểu diễn trước, giọng hát của Rosé có độ khàn trầm và có vấn đề hơn hẳn.

Nhiều người cho rằng trước lịch trình liên tục và dày đặc đã phần nào gây ra ảnh hưởng đến giọng hát của Rosé khi trước đó, cô luôn được đánh giá là có giọng hát live tốt nhất trong 4 thành viên BLACKPINK. Hay như màn trình diễn 3AM được đăng tải trên kênh YouTube cũng gặp phải tình trạng tương tự khiến MXH X (Twitter) thi nhau "mổ xẻ", phân tích giọng hát của Rosé.

Tuy nhiên tại sự kiện GMO SONIC diễn ra ở Nhật Bản vào ngày 26/1 vừa qua, khi lần đầu trình diễn live các ca khúc như vampirehollie, Drink Or Coffee hay 3AM, giọng hát live của cô nàng đã ổn định hơn và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Clip Rosé trình diễn ca khúc Stay A Little Longer