Jennie tung trailer cho The Ruby Experience với 3 đêm diễn

Ngay sau khi công bố những thông tin đầu tiên về full album đầu tay mang tên Ruby, sáng 25/1, Jennie tiếp tục khiến người hâm mộ rạo rực hơn bao giờ hết khi xác nhận tổ chức 3 đêm diễn solo mang tên The Ruby Experience để kỷ niệm việc phát hành album sắp tới. Theo đó, trước ngày lên kệ album đúng 1 ngày (7/3), Jennie sẽ tổ chức đêm diễn solo tại Los Angeles vào ngày 6/3. Tiếp sau đó, The Ruby Experience được tổ chức tại Radio City Music Hall (New York) vào ngày 10/3 và cuối cùng là quê nhà Seoul diễn ra ở Nhà thi đấu Inspire Arena vào ngày 15/3.

Jennie tổ chức 3 đêm diễn quảng bá album tại Los Angeles, New York và Seoul

Trên trang cá nhân, Jennie cũng tung ra trailer cho The Ruby Experience và không quên hé lộ 1 đoạn nhạc trong album sắp ra mắt. Màn hé lộ liên tiếp của thành viên BLACKPINK khiến người hâm mộ như "ngồi trên đống lửa" và đếm ngược từng ngày chờ album chính thức lên kệ. Bên cạnh đó, một phần doanh thu từ các buổi diễn tại Mỹ sẽ được quyên góp để hỗ trợ đội ngũ lính cứu hỏa và các nỗ lực phục hồi sau những vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Los Angeles vừa qua.

Clip trailer The Ruby Experience của Jennie

Không còn là tin đồn, Lisa xác nhận hợp tác với Doja Cat và Raye

Cách đây không lâu, MXH từng lan truyền hình ảnh chụp chung giữa Lisa cùng Doja Cat, Raye và đặt nghi vấn về màn hợp tác quốc tế của 3 nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên thời điểm này, nhiều người vẫn còn bán tín bán nghi và thậm chí cho rằng đó là một sản phẩm từ AI.

Tuy nhiên vào sáng 25/1, Lisa chính thức xác nhận màn collab quốc tế chấn động này trên trang cá nhân với chính hình ảnh từng được lan truyền trước đó. Cụ thể hơn, màn hợp tác giữa Lisa, Doja Cat và Raye được mang tên Born Again sẽ được phát hành vào ngày 7h sáng ngày 7/2 (giờ Việt Nam) tới đây. Như vậy, nàng em út BLACKPINK cũng được xem "hoàn thành KPI" với mong muốn của bản thân khi trước đó cô từng khẳng định hợp tác với Doja Cat là mục tiêu tiếp theo.