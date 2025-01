Vừa qua, Rosé đã có sân khấu biểu diễn đầu tiên tại hòa nhạc Le Gala des Pièces Jaunes. Sau Lisa, Rosé là thành viên BLACKPINK thứ hai nhận được vinh dự trình diễn tại gala từ thiện quy mô nhất nước Pháp. Sự kiện quy tụ dàn sao “khủng” như Katy Perry, John Legend, G-Dragon - Taeyang, J Balvin, j-hope (BTS),...

Rosé trong làn pháo bông cực xinh đẹp

Khoảnh khắc tận hưởng sân khấu đầy năng lượng

Cú hất tóc như "con gái thần gió" tại Coachella năm nào

Rosé mang đến 4 ca khúc mới trong album đầu tay rosie bao gồm Number One Girl, Toxic Till The End, Stay A Little Longer và APT.. Không làm người hâm mộ thất vọng, màn trình diễn kết hợp hoàn toàn với dàn nhạc của Rosé đã khiến cho các khán giả tại Le Gala des Pièces Jaunes được tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn. Suốt phần trình diễn, Rosé vừa hát, vừa nhảy, vừa phiêu hết mình theo âm nhạc. Khoảnh khắc cô nàng đắm mình trong pháo bông kết màn, mái tóc vàng trứ danh tung bay trong gió, người ta như được nhìn lại khoảnh khắc thần thánh ở Coachella năm nào.

Rosé đích thân quẩy cùng người hâm mộ ở khán đài

Nụ cười hạnh phúc khiến ai nấy đều vui lây

Biểu diễn với 100% năng lượng, Rosé tận hưởng sân khấu một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ đứng trên sân khấu, Rosé còn xuống tận khán đài giao lưu với người hâm mộ. Fanchant đỉnh cao dành cho các bản hit cho thấy, Rosé đã thành công với album đầu tay đến như thế nào. Hình ảnh một cô gái vui vẻ, tràn đầy năng lượng hoà mình giữa đám đông cùng âm nhạc khiến fan toàn cầu nức nở vì quá đẹp.

Những bước đi quyền lực cùng dàn sao quốc tế

Trò chuyện vui vẻ với John Legend

Ôm chầm lấy Katy Perry

Khung ảnh chung với j-hope và cái khoác vai cùng 2 ông anh G-Dragon - Taeyang

Tại đây, Rosé còn được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp, anh chị lớn. Cô nàng xứng danh "nữ hoàng ngoại giao" của BLACKPINK, trò chuyện, chụp ảnh cùng Katy Perry, được John Legend yêu chiều như cô em gái cưng. Hot nhất phải kể đến khoảnh khắc chung khung hình với j-hope (BTS) và khoác vai hai ông anh G-Dragon - Taeyang. Rosé toả sáng cạnh những tên tuổi quốc tế, được yêu thương, toát lên nguồn năng lượng tích cực vô tận khiến ai cũng mê mẩn.

Loạt ảnh mới của Rosé:

Trên mạng xã hội, Rosé chia sẻ loạt ảnh cô toả ra ánh hào quang trên sân khấu. Nhiều người nhận xét, đây chính xác là kỷ nguyên bùng nổ, Rosé là cô gái hạnh phúc nhất hiện tại. Gặt hái nhiều thành công khủng cùng album đầu tay, có các chị em là BLACKPINK và đi đâu cũng được yêu thương quý mến, cuộc sống của cô gái 27 tuổi chính là cuộc sống trong mơ!