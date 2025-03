Road to 8Wonder - The Next Icon hứa hẹn khuấy động sân khấu Vũ Yên, mang đến màn trình diễn bùng nổ cùng những giọng ca trẻ tài năng được yêu thích bậc nhất Việt Nam. Một đêm hội tụ những cá tính âm nhạc mới, những ngôi sao đang lên, và những biểu tượng tiếp theo của nền giải trí Việt như Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz. Và đặc biệt là sự xuất hiện của B.I - nghệ sĩ hiphop toàn cầu, rapper xuất sắc nhất 2023. Road to 8Wonder - The Next Icon không chỉ là một đại nhạc hội hoành tráng mà còn là sự kiện hội tụ những trải nghiệm giải trí, văn hóa và ẩm thực đặc sắc hàng đầu.

Đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon diễn ra lần đầu tiên tại Vinhomes Royal Island do Tập đoàn Vingroup tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Masterise Homes, các Nhà tài trợ Vàng gồm Ngân hàng Techcombank và Xanh SM, đơn vị bảo trợ truyền thông Chuyện của Hà Nội.

- Thời gian: Ngày 15 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Quảng trường Châu Âu, Vinhomes Royal Island - Vũ Yên, Hải Phòng