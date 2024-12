Tối 8/12, đại nhạc hội 8WONDER Winter 2024 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Siêu nhạc hội quy tụ dàn sao Việt đình đám như SOOBIN, Binz, GERDNANG, Chi Pu, Quang Hùng MasterD,… thu hút sự chú ý của đông đảo fan nhạc. Không chỉ điểm danh loạt sao Việt hot nhất hiện nay, 8WONDER Winter gây chấn động khi đưa ban nhạc siêu sao Imagine Dragons đến biểu diễn. Spotlight đêm nhạc thuộc về Imagine Dragons. Trước 8WONDER, ban nhạc đã biểu diễn 3 ca khúc tại lễ trao giải VinFuture khiến fan Việt đứng ngồi không yên.

Imagine Dragon tại 8WONDER

Không để khán giả thất vọng, Imagine Dragons chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đã mắt đã tai trong gần 75 phút biểu diễn. Mở màn với Fire In Hills, Imagine Dragons khuấy đảo không khí bằng giọng live tuyệt vời từ Dan Reynolds và những bản phối được Ben, Wayne chơi bùng nổ. Sân khấu trở nên nóng hơn qua loạt hit Thunder, Bad Liar, Bones, Demons, Whatever It Takes, Natural,…

Sân khấu Whatever It Takes đầy cảm xúc

Đẳng cấp trình diễn của Imagine Dragons khiến người ta phải choáng ngợp. Không cố gồng gánh, các thành viên ban nhạc và giọng ca chính Dan hoàn toàn tận hưởng sân khấu. Giữa fanchant bùng nổ của khán giả Việt, Imagine Dragons như được tiếp thêm lửa, mang đến những giây phút thăng hoa khó quên. Góp phần làm nên sân khấu bùng nổ chính là visualizer đậm chất nghệ thuật, mỗi cú lia cam lồng ghép hình ảnh các thành viên đều làm khán giả choáng ngợp vì quá hoành tráng.

Dan cởi áo khiến sân khấu nóng hơn bao giờ hết

Điểm nhấn của sân khấu thuộc về Dan với màn cởi áo khoe trọn body săn chắc “bỏng mắt”. Kết hợp với giọng hát nội lực, vẻ nam tính của Dan khiến fangirl hú hét.

Demons vô cùng nội lực

Quy mô sân khấu của Imagine Dragons tại 8WONDER không khác gì Loom World Tour - chuyến lưu diễn đang được ban nhạc mang đi toàn thế giới. Fan Việt được chiêm ngưỡng sân khấu đẳng cấp thế giới ngay tại 8WONDER.

Màn trình diễn của Imagine Dragons khép lại cùng màn hoà ca Believer. Pháo hoa rợp trời tăng thêm trải nghiệm choáng ngợp cho khán giả. Bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế kết thúc, ai nấy đều ra về với một tâm trạng sảng khoái, tận hưởng mọi năng lượng từ Imagine Dragons.

Imagine Dragons chào tạm biệt fan Việt giữa pháo hoa rợp trời

Loạt hình ảnh khác của Imagine Dragons tại 8WONDER:

