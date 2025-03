Ngày 14/3 tới đây, SOOBIN sẽ chính thức trở lại đường đua nhạc Việt với ca khúc mang tên Dancing In The Dark . Sản phẩm lần này đánh dấu 9 tháng kể từ khi album Bật Nó Lên được phát hành. Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , danh tiếng và vị thế SOOBIN lên 1 tầm cao mới, thuộc hàng “đỉnh lưu” Vpop. Do vậy, người hâm mộ đã “lót gạch” hóng từng ngày đến khi ca khúc lên kệ.

SOOBIN sẽ tái xuất đường đua Vpop với Dancing In The Dark

Tối 12/3, SOOBIN nhá hàng 1 đoạn video BTS ngắn, sương sương thả “mồi nhử” khiến fan đứng ngồi không yên. Qua mảng màu thơ mộng, hoài cổ như thước phim cổ điển, bóng dáng “nàng thơ” bắt cặp cùng nam ca sĩ ngay lập tức gây sự chú ý. Diện lên mình bộ váy trắng, mỹ nữ “tóc vàng hoe” bí ẩn không hề để lộ khuôn mặt của mình.



SOOBIN tình tứ bên mỹ nhân "tóc vàng hoe" bí ẩn

Cư dân mạng đang xôn xao bàn tán xem danh tính thực sự của nữ nhân này là ai. Đối với fan hay người theo dõi SOOBIN, không khó để nhận ra đây chính là Hoa Hậu Thanh Thuỷ - tình tin đồn của “hoàng tử”. Chỉ cần nhìn tấm lưng ong từ đằng sau, fan sắc đẹp đã “chỉ mặt điểm tên” bông hậu sinh năm 2002 bởi cô sở hữu khung xương vô cùng đẹp.

Đáng chú ý, khoảng cuối tháng 1, Thanh Thuỷ xuất hiện tại thảm đỏ Nụ Hôn Bạc Tỷ với diện mạo hoàn toàn mới. Không còn là mái tóc đen đậm chất Á đông, người đẹp gây ấn tượng với “bộ ngói” vàng bạch kim nổi bần bật, tôn lên nét ngài diễm lệ, ngọt ngào với nước da trắng sáng.

Thanh Thuỷ từng gây sốc visual với mái tóc bạch kim nổi bần bật

Nếu để ý kỹ thì đây chỉ là bộ tóc giả, chưa kể Thanh Thuỷ lại trở về giao diện cũ sau vài ngày. Tuy nhiên, màn lột xác chóng vánh này cũng giúp cô nhận được nhiều lời khen có cánh. Nếu Thanh Thuỷ là nữ chính trong MV Dancing In the Dark thì những khoảnh khắc lộ “hint” hẹn hò trước đó giữa cô và SOOBIN là thật hay chỉ là chiêu bài quảng bá?

Bên dưới phần bình luận, không ít fan còn “chấp niệm”, khăng khăng mỹ nhân “tóc vàng hoe” là… BB Trần, Duy Khánh hoặc “dì Lệ” Quốc Thiên. Loạt ảnh chế poster đã bắt đầu xuất hiện, giúp không khí trước ngày ra mắt MV càng nhộn nhịp hơn.



BB Trần

Quốc Thiên

và Duy Khánh cũng lọt tầm ngắm của fan