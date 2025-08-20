Hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh và thắng lợi Cách Mạng Tháng 8, khán giả cả nước được chứng kiến hàng loạt đại nhạc hội đặc sắc. Trong không khí sôi động đó, Sao Nhập Ngũ Concert 2025 nổi bật như một điểm nhấn khác biệt: xuất phát từ chương trình truyền hình ăn khách suốt nhiều mùa, nay bước ra sân khấu live ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm vừa hoành tráng, vừa giàu cảm xúc.

Quy tụ gần 25 nghệ sĩ đình đám như SOOBIN, Trúc Nhân, Chi Pu, Dương Hoàng Yến, Jun Phạm, Trang Pháp, Hoa hậu Hương Giang, Jun Phạm, Thanh Duy, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên, Duy Khánh, Ninh Dương Lan Ngọc, Bùi Công Nam, Tăng Phúc, LyLy, Double 2T, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Pháo, Hải Đăng Doo, Cara…, Concert Sao Nhập Ngũ hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc chưa từng có.

Line-up đỉnh cao của concert Sao Nhập Ngũ

Giao điểm tự hào: cây cầu nối hai thế hệ

Giữa bản hoà âm rộn rã của mùa lễ hội 2/9, khi khắp cả nước đang sôi động với những sân khấu kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, một “nốt nhạc” đặc biệt vang lên từ phương Nam - Sao Nhập Ngũ Concert. Không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc ngoài trời, đây là bước chuyển mình từ màn ảnh nhỏ ra sân khấu lớn, đưa câu chuyện về người lính - vốn đã gắn bó với khán giả qua 16 mùa phát sóng - vào một hành trình âm nhạc sống động và hiện đại.

Bên cạnh dấu ấn riêng của Sao Nhập Ngũ, khán giả cả nước cũng được hoà mình vào nhiều sự kiện hoành tráng khác như Tổ Quốc Trong Tim hay V Concert, với một loạt những chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí. Nhưng giữa bức tranh đa sắc ấy, Sao Nhập Ngũ Concert vẫn giữ cho mình một gam màu riêng, vừa hào hùng, vừa trẻ trung, vừa mang đậm hơi thở của tinh thần chiến binh, vừa như một lễ hội của những trái tim yêu nước.

Slogan của concert Sao Nhập Ngũ

Giữa loạt đại nhạc hội quy mô lớn trên cả nước, Sao Nhập Ngũ Concert 2025 chọn Công viên Sáng Tạo, thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đến, với sân khấu ngoài trời hơn 1.000 mét vuông và dự kiến đón 20.000 khán giả.

Điểm nhấn của sân khấu lần này được ấp ủ bằng một hình ảnh ngôi sao biểu tượng - như sự hiện diện thiêng liêng của ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Mỗi nghệ sĩ khi bước qua “ngôi sao” ấy không chỉ bước vào một màn trình diễn âm nhạc, mà họ như đang bước vào một hành trình biết ơn và tự hào dân tộc: biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc; tự hào bởi được là một trái tim trong triệu trái tim Việt Nam.

Trong cách dàn dựng ánh sáng, hiệu ứng và hình khối, ngôi sao hiện lên như biểu tượng bất khuất: ngôi sao ấy vừa là biểu tượng Tổ quốc, vừa là hành trình để khi các ngôi sao nhỏ là các nghệ sĩ bước qua họ đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cất cao tiếng hát tự hào dân tộc. Sao Nhập Ngũ Concert 2025 không chỉ dừng lại ở quy mô sân khấu mà đằng sau đó là một câu chuyện, một thông điệp và một lý do để khán giả thực sự muốn có mặt tại đêm diễn này.

Hé lộ những màn kết hợp - sân khấu hứa hẹn gây sốt tại concert Sao Nhập Ngũ:

Các nghệ sĩ như những “ngôi sao nhỏ”, khi bước qua “ngôi sao lớn”, họ trở thành chiến sĩ, một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cất cao tiếng hát tự hào dân tộc. Slogan “Giao điểm tự hào” chính là linh hồn của Sao Nhập Ngũ Concert 2025. Đây là một sự chuyển giao đầy ý nghĩa: từ những câu chuyện, niềm tin và tinh thần kỷ luật của những người từng khoác áo lính, đến sự nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng cống hiến của lớp trẻ. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép, hoà quyện giữa nhạc đỏ bất hủ và các thể loại đương đại như pop, rap, EDM,... tạo nên một tổng thể vừa hào hùng vừa trẻ trung, giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp nhận nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi.

Khi sân khấu trở thành đỉnh cao cảm xúc

Để thực hiện trọn vẹn thông điệp “Giao điểm tự hào”, Sao Nhập Ngũ Concert 2025 được đầu tư kỹ lưỡng ở mọi phương diện, từ dàn nghệ sĩ đến ekip sản xuất. Với sự góp mặt của 25 nghệ sĩ từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu đến streamer, phần lớn từng là “chiến sĩ” của Sao Nhập Ngũ, sẽ mang đến không chỉ màn trình diễn bùng nổ mà còn cả câu chuyện, trải nghiệm, giá trị và tinh thần chiến binh mà họ đã thấm nhuần khi khoác trên mình màu áo lính. Trên nền những bản hit triệu view được phối mới kết hợp cùng các ca khúc truyền thống khoác lên hơi thở hiện đại, khán giả sẽ được dẫn dắt qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc.

Concert Sao Nhập Ngũ được chỉ đạo bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư

Hành trình ấy được tái hiện trên sân khấu bởi một đội hình sản xuất hùng hậu, quy tụ những tên tuổi hàng đầu ngành biểu diễn như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, biên đạo Long Kenji, đạo diễn hình ảnh Trần Film và chuyên gia âm thanh - ánh sáng Vĩ Khang, đảm bảo từng khoảnh khắc trên sân khấu đều là một trải nghiệm thị giác - âm thanh trọn vẹn và bùng nổ.

Sao Nhập Ngũ Concert sẽ chính thức diễn ra lúc 20h tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2025, tại Công viên Sáng tạo, đường Lương Định Của, TP. Hồ Chí Minh

Sao Nhập Ngũ Concert 2025 không chỉ hòa chung nhịp đập của mùa lễ hội, mà còn khắc hoạ trọn vẹn hành trình người lính qua âm nhạc - từ những bước chân ra trận, những tháng ngày gian khổ để khoảnh khắc khải hoàn. Đây sẽ là một đêm diễn chạm đến những tầng sâu cảm xúc, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, dư âm hào hùng ấy sẽ vẫn vang vọng, thôi thúc mỗi trái tim tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tinh thần chiến binh.

