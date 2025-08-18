Negav từng tập luyện chăm chỉ môn thể thao này rồi cũng bỏ ngang...?

Thời gian gần đây, raper Negav trở thành cái tên gây chú ý khi góp mặt trong đội hình Anh Trai Say Hi mùa 2. Nam raper sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng thể hình cân đối, đây là thành quả của quá trình luyện tập thể thao. Tuy nhiên, Negav từng thường xuyên tập gym nhưng rồi cũng bỏ ngang theo lời chia sẻ của HIEUTHUHAI.

Negav từng khiến các fan của anh thích thú khi chia sẻ lên mạng xã hội khoảnh khắc tại phòng gym. Nam raper chăm chỉ tập luyện để độ thân trên của cơ thể. Từ khung hình cận cảnh, có thể tìm thấy cơ thể của Negav săn chắc, vai nở và cánh tay khỏe. Anh thực hiện các hoạt động tăng cường thể lực một cách chậm rãi, kiểm soát. Dù không công bố chi tiết lịch tập, nhưng ngắm vóc dáng cũng có thể thấy một chế độ tập khá khắc nghiệt của chàng trai này. Sự việc đầu tư cho hình ảnh không chỉ giúp anh lên đồ “ngầu” hơn mà còn cho thấy tư sự chăm chỉ.

Khoảnh khắc Negav tập gym

Rất lâu rồi không thấy Negav khoe ảnh đi tập

Thế nhưng, trong một chương trình gần đây, người anh em của Negav là HIEUTHUHAI từng tiết lộ chính Negav là người được đưa anh vào con đường tập gym. Tuy nhiên, nghịch lý là khi HIEUTHUHAI ngày càng chăm chỉ nâng tạ thì Negav lại… bỏ tập suốt một năm trời. Trên mạng xã hội, Negav cũng không còn chia sẻ những hình ảnh tập luyện thể thao. Nam raper cũng hạn chế hoạt động sau nhiều ồn ào liên quan đến đời tư.

Negav là người đưa HIEUTHUHAI vào con đường tập gym nhưng bỏ dở trước

Thể hình của Negav

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên “Oggy” - một nhân vật trong phim hoạt hình. Về nghệ danh Negav, anh từng cho biết bản thân mê game và có một loại vũ khí đặc biệt tên là “Negev”. Sau đó, Negav đã đổi chữ “e” thành chữ “a” để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.



