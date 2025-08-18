Chi Pu đầm đìa mồ hôi trên sân pickleball vẫn xinh bất chấp, "cam thường" không thể dìm nhan sắc

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Chi Pu gần đây khiến người hâm mộ "tan chảy" với loạt ảnh mới trên sân pickleball, thể hiện đẳng cấp của người đẹp không góc chết". Giữa tiết trời oi ả, nữ ca sĩ khiến fan không khỏi trầm trồ vì vẫn giữ được thần thái rạng rỡ dù gương mặt lấm tấm mồ hôi sau những giờ "phẩy vợt" nhiệt tình.

Trong video ngắn được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân cùng anh chị em đồng nghiệp "đu trend", Chi Pu diện outfit thể thao đơn giản với áo tank top ôm dáng, quần short năng động, khoe khéo đôi chân nuột nà, vòng eo phẳng lì, vóc dáng thon gọn cuốn hút. Gương mặt căng bóng vì vận động cường độ cao, mái tóc buộc gọn gàng giúp cô nàng thêm phần khỏe khoắn. Mồ hôi đầm đìa càng tôn lên vẻ đẹp của xương quai xanh và cần cổ cao.

Chi Pu nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh chính là điểm nhấn làm nên sức hút không thể rời mắt. Dù vận động hết mình, nữ ca sĩ vẫn được khen hết lời vì vẻ đẹp tự nhiên, năng động và "bất chấp" mọi thử thách trên sân. Và trong ảnh selife không filter, không app sống ảo cùng hội bạn thân Ly Ly, Hương Giang, Linh Ngọc Đàm... Chi Pu vẫn nổi bật với nhan sắc đẹp không tì vết. Netizen rần rần bình luận dưới video của cô nàng: "Có lấm lem mồ hôi thì Chi Pu vẫn đẹp xuất sắc", "Đúng là visual không thể dìm được".

Chi Pu đầm đìa mồ hôi trên sân pickleball vẫn xinh bất chấp, độ sắc cùng dàn sao showbiz Hương Giang, Cara, Linh Ngọc Đàm,...

Chi Pu mới chơi pickleball được một thời gian đã cực mê môn thể thao hot trend này

Không chỉ nổi bật ở mảng ca hát và nhảy múa, thời gian gần đây Chi Pu còn cho thấy sự hứng thú với nhiều bộ môn thể thao khác nhau. Đặc biệt là pickleball - môn thể thao hot rần rần giới showbiz Việt. Chăm chỉ tập thể thao cũng giúp nữ ca sĩ giữ gìn vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và tinh thần sảng khoái. Nhiều fan còn đùa rằng: "Chi Pu mà ra sân thi đấu pickleball chuyên nghiệp thì chắc khán giả đi xem đông cỡ nào".

Pickleball vốn được mệnh danh là "môn thể thao quốc dân" tại Mỹ, đang lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Việc Chi Pu bắt trend nhanh chóng khiến nhiều người càng tò mò hơn về bộ môn này, đồng thời cũng truyền cảm hứng tập luyện đến khán giả trẻ.

Không khó để nhận ra, nhờ chăm chỉ vận động và kết hợp lối sống lành mạnh, Chi Pu ngày càng ghi điểm với hình ảnh vừa gợi cảm vừa tràn đầy năng lượng tích cực. Dù là trên sân khấu hay trên sân thể thao, nữ ca sĩ vẫn toát lên sức hút khó cưỡng của mỹ nhân đình đám của Vbiz.

Ảnh "cam thường" cũng khó dìm nhan sắc Chi Pu và dàn sao Sao Nhập Ngũ

Chi Pu xinh đẹp cuốn hút trên sân khấu, vóc dáng thon gọn, săn chắc nhờ chăm tập thể thao

Khi tham gia thi đấu thể thao ở Trung Quốc, Chi Pu ghi điểm tuyệt đối bởi nhan sắc và thần thái cuốn hút