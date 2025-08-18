Cầu thủ nổi tiếng lái Mercedes đỗ ngang ngược ở siêu thị gây phẫn nộ

Tiền vệ Phil Foden của Manchester City mới đây gây sự chú ý khi xuất hiện tại một siêu thị ở Cheshire cùng chiếc Mercedes G-Wagon trị giá 400.000 bảng Anh . Tuy nhiên, thay vì gọn gàng trong một ô đỗ xe tiêu chuẩn, ngôi sao 25 tuổi lại để xe chiếm hẳn hai chỗ, khiến nhiều người chứng kiến bàn tán xôn xao.

Theo hình ảnh ghi lại, Foden không đỗ xe vào vạch kẻ mà đặt chiếc SUV hạng sang chếch sang hai ô trống, tạo khoảng cách khá lớn với các xe khác. Một số khách hàng cho rằng anh làm vậy để tránh trầy xước cho chiếc xe mới. Tuy nhiên, cũng có người nhận xét đây là hành động thiếu ý thức nơi công cộng. Một nhân chứng thậm chí còn so sánh: "Foden có thể chơi bóng xuất sắc, nhưng với cách đỗ xe này thì xứng đáng nhận thẻ đỏ".

Chiếc xe gây tranh cãi của Foden

Bộ sưu tập xe sang của Foden

Mercedes G-Wagon không phải là chiếc xe duy nhất trong garage của cầu thủ người Anh. Foden hiện còn sở hữu Mercedes S Class, Mercedes-AMG GLE 53, Toyota Vellfire và cả mẫu xe điện BYD Seal . Ở tuổi 25, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ thành công cả trong sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Đáng chú ý, Foden mới chỉ thi đỗ bằng lái vào cuối năm 2023 . Việc nhanh chóng sắm nhiều siêu xe hạng sang sau chưa đầy hai năm khiến hình ảnh của anh càng thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Foden là trụ cột quan trọng của Manchester City

Ngoài những câu chuyện ngoài sân cỏ, Foden hiện cũng đang là tâm điểm tại Manchester City. Trước thềm trận khai màn Premier League gặp Wolverhampton, tiền vệ này được cho là gặp vấn đề về thể lực và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Đây là thông tin khiến ban huấn luyện lẫn người hâm mộ lo lắng, bởi anh là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi của HLV Pep Guardiola.