Video: Messi lừa bóng cực đỉnh để ghi tuyệt phẩm

Lionel Messi tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng đặc biệt tại MLS khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp và kiến tạo trong những phút cuối, giúp Inter Miami hạ LA Galaxy 3-1 ở vòng 27, tối 17/8.

Ngắm siêu phẩm của Messi

Inter Miami hành quân đến sân Dignity Health Sports Park với quyết tâm chấm dứt chuỗi ba trận không thắng. Phút 43, Jordi Alba mở tỷ số cho đội khách sau đường chọc khe tinh tế từ Sergio Busquets, mang về lợi thế trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, hiệp hai trở nên căng thẳng khi Joseph Paintsil tỏa sáng bằng pha solo kỹ thuật, gỡ hòa 1-1 cho Galaxy ở phút 59.

Đúng thời điểm khó khăn, HLV Javier Mascherano quyết định tung Messi vào sân. Dù mới trở lại sau chấn thương bắp chân, siêu sao 38 tuổi ngay lập tức tạo nên khác biệt. Phút 84, anh đi bóng qua hai cầu thủ chủ nhà trước khi tung cú sút xa quyết đoán, đưa Miami tái lập thế dẫn trước.

Không dừng lại ở đó, chỉ năm phút sau, Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp với pha đánh gót tinh tế, đặt Luis Suárez vào thế đối mặt thủ môn. Cú dứt điểm lạnh lùng của chân sút Uruguay ấn định chiến thắng 3-1, khép lại màn lội ngược dòng ấn tượng của Inter Miami.

Messi ăn mừng bàn thắng

Messi kiến tạo cho Luis Suárez

Theo thống kê, Messi hiện đã có 19 bàn thắng tại MLS 2025, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn giải đấu. Bên cạnh đó, sự phối hợp ăn ý giữa bộ ba cựu sao Barcelona – Messi, Suárez và Alba – tiếp tục mang lại hiệu quả tối đa, giúp đội bóng Florida duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Supporters' Shield.

Chiến thắng trước LA Galaxy không chỉ giúp Inter Miami giải tỏa áp lực, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho trận tứ kết Leagues Cup sắp tới. Sự trở lại của Messi được đánh giá là "liều thuốc tinh thần" đúng lúc, củng cố tham vọng cạnh tranh danh hiệu mùa này.