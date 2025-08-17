Tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan tranh HCĐ Đông Nam Á, chờ người hâm mộ phủ đỏ khán đài tiếp lửa tinh thần

17/08/2025
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

Thất bại 1-2 trước đội nữ Úc ở bán kết diễn ra tối ngày 16/8 khiến đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể trở lại ngôi hậu AFF Cup sau 6 năm chờ đợi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3 diễn. Ở trận bán kết trước đó, tuyển nữ Thái Lan đã để thua tuyển nữ Myanmar cũng với tỉ số 1-2. Tại lượt trận cuối bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 để giành ngôi nhất bảng A.

Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng ba giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 19/8. Trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Myanmar và Australia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8.

Ban tổ chức đã chính thức thông báo bán vé trận đấu tranh giải Ba và Chung kết trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Có hai mệnh giá vé là: 100.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé.

Thời gian mở bán vé từ 9h00 ngày 17/8. Khán giả mua vé trực tuyến thông qua các kênh bán vé:Mua vé tại website https://datve.cahnfc.com. Hoặc quét mã Qrcode.

Hoặc qua ứng dụng VNPAY Hoặc qua App VNPAY và ứng dụng Ngân hàng: Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank, VietBank…

Tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan tranh HCĐ Đông Nam Á, chờ người hâm mộ phủ đỏ khán đài tiếp lửa tinh thần- Ảnh 1.

 

