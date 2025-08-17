Tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan tranh HCĐ Đông Nam Á, chờ người hâm mộ phủ đỏ khán đài tiếp lửa tinh thần

Thất bại 1-2 trước đội nữ Úc ở bán kết diễn ra tối ngày 16/8 khiến đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể trở lại ngôi hậu AFF Cup sau 6 năm chờ đợi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3 diễn. Ở trận bán kết trước đó, tuyển nữ Thái Lan đã để thua tuyển nữ Myanmar cũng với tỉ số 1-2. Tại lượt trận cuối bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 để giành ngôi nhất bảng A.

Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng ba giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 19/8. Trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Myanmar và Australia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8.