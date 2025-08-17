Quỳnh Kool chăm tập pickleball, trở lại phim Việt giờ vàng gây tranh cãi, tăng lên 7kg nhan sắc vẫn ngọt ngào “vạn người mê”

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hoàng Lam trong bộ phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" trên VTV, nữ diễn viên Quỳnh Kool đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Vẫn là gương mặt sáng, lối diễn xuất giàu cảm xúc, bên cạnh đó, vóc dáng nuột nà, trẻ trung rạng rỡ của nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Quỳnh Kool cho biết cô nàng đã lên 7kg, hợp với vai diễn. Dù lên cân, nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn khiến người ta trầm trồ vì sắc vóc ngày một thăng hạng, không chỉ xinh đẹp hơn mà body cũng gợi cảm thấy rõ.

Quỳnh Kool trong vai Hoàng Lam

Bí quyết đằng sau diện mạo "vạn người mê" này không gì khác chính là thói quen chăm tập thể thao. Thay vì chạy theo những bài tập quá khắt khe, Quỳnh Kool lựa chọn một môn thể thao đang cực kì hot trong giới nghệ sĩ Việt - pickleball. Với đặc trưng dễ chơi, vận động toàn thân nhưng không quá nặng nhọc, pickleball phù hợp hoàn hảo với lịch trình dày đặc của một diễn viên như cô.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Kool thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập. Dù là trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn hay váy ngắn năng động, cô vẫn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì đôi chân dài, vòng eo săn chắc và thần thái đầy tự tin. Có thời điểm, khi một số bình luận chê bai trang phục tập luyện của cô, Quỳnh Kool đã khéo léo đáp trả: "Ít nhất còn thể dục thể thao ạ." Lời chia sẻ vừa hóm hỉnh vừa cho thấy sự nghiêm túc của cô đối với việc rèn luyện sức khỏe.

Quỳnh Kool chăm tập pickleball

Không cần phải gò ép mình trong phòng gym, Quỳnh Kool chọn cách vận động nhẹ nhàng nhưng duy trì đều đặn. Pickleball giúp cô giải tỏa căng thẳng sau giờ quay phim, đồng thời duy trì vóc dáng cân đối mà không mất đi sự mềm mại, nữ tính. Chính nhờ sự kiên trì ấy, ở tuổi gần 30, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung như đôi mươi, ngày càng quyến rũ trong mắt công chúng.

Sự chăm chỉ tập luyện không chỉ giúp Quỳnh Kool sở hữu body "chuẩn không cần chỉnh", mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho công việc diễn xuất. Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", khán giả dễ dàng cảm nhận một Hoàng Lam hồn nhiên, đầy sức sống - hình ảnh trùng khớp với hình ảnh đời thường của Quỳnh Kool ngoài đời. Sự tươi mới trong nhan sắc kết hợp với diễn xuất ngày càng chín chắn đã giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình từ đông đảo khán giả xem phim giờ vàng.

Vóc dáng nữ diễn viên trên sân pickleball gây sốt

Dù ít đăng hình ra sân tập nhưng có thể thấy, thể thao chính là một trong những "vũ khí" hỗ trợ đắc lực giúp Quỳnh Kool thăng hạng hình ảnh. Cô không chỉ chinh phục công chúng bằng tài năng mà còn trở thành biểu tượng truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, biết chăm sóc bản thân. Việc duy trì vóc dáng nuột nà nhờ pickleball đã góp phần không nhỏ giúp nữ diễn viên tự tin hơn mỗi lần xuất hiện, từ thảm đỏ sự kiện cho tới màn ảnh truyền hình.

Với vai diễn Hoàng Lam, cộng thêm ngoại hình ngày càng cuốn hút, Quỳnh Kool hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây sốt với hình ảnh một cô gái đầy năng lượng, dễ thương và vô tư lự.