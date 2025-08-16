Viễn cảnh trong mơ: David Beckham và Victoria làm lành với vợ chồng con trai cả, khoảnh khắc sum vầy khiến cõi mạng rần rần

Hãy tưởng tượng giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn ở Palm Beach, bãi cỏ ven biển được biến thành một khu vườn cổ tích. Hàng trăm cánh hoa trắng rải khắp lối đi, hai bên là dãy ghế gỗ phủ voan mỏng, ánh nến lung linh hắt lên gương mặt rạng ngời của khách mời. Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đứng dưới vòm hoa trắng, tay trong tay, chuẩn bị "làm mới" lời thề cưới sau hơn 2 năm về chung một nhà.

MC vừa dứt câu "xin chào những vị khách đặc biệt" thì từ cuối lối đi, cả gia đình Beckham bất ngờ xuất hiện. David Beckham trong bộ suit bước chậm rãi với nụ cười ấm áp, ánh mắt không rời con trai. Sát bên, Victoria Beckham thanh lịch trong chiếc đầm tinh tế. Rồi Romeo, Cruz và cô út Harper nối bước theo sau, vừa đi vừa vẫy tay chào, khiến hàng ghế khách mời bật lên tiếng vỗ tay vang dội.

Không khí như bùng nổ, khi Brooklyn và Nicola trao lại lời thề, David nhẹ đặt tay lên vai con trai, Victoria khẽ nắm tay con dâu cử chỉ đơn giản nhưng đủ làm người chứng kiến cảm thấy mọi hiểu lầm đã tan biến. Harper, trong chiếc váy trắng xinh xắn, mang tới cặp nhẫn mới đưa cho anh trai. Romeo và Cruz thay nhau kể lại những kỷ niệm "dở khóc dở cười" hồi nhỏ của Brooklyn, khiến cả khán phòng vừa cười vừa rưng rưng.

Buổi tiệc sau đó giống như một thước phim gia đình. Trên sân khấu, gia đình Beckham – Peltz cùng chụp chung bức ảnh được ví như "tấm hình vàng" của làng giải trí. Tất cả đều mỉm cười, không còn khoảng cách. Tiếng cụng ly vang khắp khán phòng, tiếng cười xen lẫn âm nhạc, tạo nên một bầu không khí hiếm khi thấy ở các sự kiện giải trí vốn nhiều thị phi.

Những hình ảnh này nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội hút hàng triệu lượt thả tim, hàng ngàn bình luận khen ngợi khoảnh khắc đoàn tụ.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Thực tế, buổi "làm mới" lời thề cưới của Brooklyn và Nicola vừa qua vắng bóng hoàn toàn nhà Beckham. Điều này một lần nữa làm dấy lên tin đồn rạn nứt kéo dài từ sau lễ cưới xa hoa năm 2022 ở Palm Beach, khi truyền thông phương Tây liên tục đồn đoán về mối quan hệ "không mấy êm đẹp" giữa Victoria và Nicola.

Nguồn cơn bắt đầu từ những khác biệt trong việc tổ chức đám cưới từ khâu chọn váy, danh sách khách mời cho tới những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, hai bên được cho là "không tìm được tiếng nói chung". Dù Brooklyn luôn cố gắng đóng vai trò "người hòa giải", khoảng cách giữa mẹ và vợ anh vẫn bị báo chí soi kỹ. Việc gia đình Beckham hiếm khi xuất hiện cùng Brooklyn – Nicola tại các sự kiện lớn càng khiến nghi vấn khó xóa. Cho đến gần đây, vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã vắng mặt trong tất cả các hoạt động gia đình. Buổi lễ làm mới lời thề cưới của cặp đôi cũng không có bất kỳ một thành viên nào của nhà Beckham xuất hiện.

Đã rất lâu rồi gia đình Beckham chưa có bức ảnh đủ các thành viên gia đình

Chính vì thế, kịch bản trên với việc David, Victoria và các con cùng đến, nắm tay nhau trong một khoảnh khắc gia đình trọn vẹn với nhiều người hâm mộ, thật sự là một "happy ending" trong mơ. Một cái kết đủ sức khép lại mọi đồn đoán, mở ra chương mới ấm áp cho gia đình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Anh – Mỹ chỉ có thể chờ vào tương lai.