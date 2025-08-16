Người phụ nữ 42 tuổi nhưng tuổi sinh học chỉ 21, bí quyết đến từ nâng tạ và... ăn nhiều!

Nếu chỉ nhìn lướt qua Sommer Shiels ngoài phố, hẳn nhiều người sẽ nghĩ cô chỉ mới ngoài 20. Nhưng thực tế, nữ nhà báo kiêm doanh nhân người Úc này đã bước sang tuổi 42. Điều khiến công chúng kinh ngạc là ba lần quét toàn thân đều cho kết quả: tuổi sinh học của cô chỉ... 21.

Vậy bí quyết của Sommer là gì? Theo thông tin từ Mail Online, người phụ nữ này không tập luyện kiệt sức hay kiêng khem khắt khe, mà ngược lại: tập ít hơn, ăn nhiều hơn và coi trọng giấc ngủ.

Tập ít, nhưng "chất"

Trong suốt nhiều năm, Sommer gắn bó với hàng giờ cardio cường độ cao. Nhưng hiện tại, cô thay đổi hoàn toàn quan điểm.

"Tất cả những gì chúng ta nghĩ mình biết thực ra ngược lại, và những phụ nữ khác cần biết điều này". Sommer chia sẻ.

Thay vì "cày" cardio, Sommer tập trung vào nâng tạ nặng 3-4 buổi/tuần, mỗi buổi chỉ kéo dài 20-30 phút. Cô lựa chọn 2-3 bài tổng hợp chính để tác động vào nhóm cơ lớn.

"Giờ tôi chỉ ở phòng gym tối đa khoảng 1 tiếng rưỡi mỗi tuần. Cơ thể thích được nghỉ ngơi và phục hồi để cơ bắp phát triển", cô nói. Điều thú vị là, nhờ tập tạ, Sommer thoải mái ăn một chút kem hay socola mà vóc dáng vẫn giữ vững.

"Tôi tập ít hơn, ăn nhiều hơn, và đây là giai đoạn tôi thấy mình sung sức nhất," cô tự tin khẳng định.

Giấc ngủ - "vũ khí bí mật"

Ngoài tập luyện, Sommer đặc biệt coi trọng giấc ngủ. Cô duy trì thói quen lên giường trước 10 giờ tối, ngủ đủ 8 tiếng và chưa cần dùng báo thức suốt nhiều năm.

"Khi còn ăn chay, tôi phải bấm hoãn chuông báo 15 lần mới dậy nổi. Giờ thì cơ thể tự đánh thức lúc 5h sáng, tôi bật dậy ngay để đi bộ hoặc thiền định. Giấc ngủ thật sự quan trọng hơn nhiều người nghĩ", Sommer kể.

Để hỗ trợ, cô dùng probiotic cho hệ tiêu hóa và bổ sung thêm magiê để ngủ sâu hơn.

Tạm biệt thuần chay, chào đón protein

Nếu phần tập luyện khiến nhiều người bất ngờ thì chế độ ăn của Sommer cũng hoàn toàn khác trước.

Trong suốt những năm 20-30 tuổi, cô kiên trì ăn chay vì lý do đạo đức, rồi chuyển sang thuần chay từ 2019. Nhưng kết quả lại là chuỗi ngày mệt mỏi, thiếu năng lượng, kinh nguyệt thất thường và nồng độ sắt luôn thấp.

Đến năm 2023, Sommer quyết định "quay ngoắt 180 độ": đưa thịt và protein trở lại.

Hiện tại, cô bắt đầu ngày mới với nước hầm xương và 3-6 quả trứng, tiếp theo là quả mọng ăn cùng sữa chua Hy Lạp và bột protein. Bữa tối, cô thường ăn 300g thịt bò hoặc gà, rồi tráng miệng bằng trái cây.

"Tôi từng rất khó để đạt 100g protein/ngày. Giờ tôi ăn 150-200g, và ăn đủ loại. Nguyên tắc của tôi là 80% thực phẩm nguyên chất, 20% món ngọt yêu thích. Tôi không định bỏ kem hay socola đâu", cô bật mí.

Chăm da "từ trong ra ngoài"

Song song với tập luyện và dinh dưỡng, Sommer cũng duy trì thói quen làm đẹp khoa học: liệu pháp ánh sáng đỏ hằng ngày, bổ sung 3000-4000mg Vitamin C, collagen và 50g nước hầm xương. Ba lần mỗi tuần cô đắp mặt nạ nghệ, đồng thời tẩy da chết mỗi ngày.

"Da tôi bây giờ còn đẹp hơn năm 20 tuổi. Không có bí quyết duy nhất, mà là sự kết hợp của nhiều thói quen", Sommer khẳng định.