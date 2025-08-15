Ngoại binh CLB CAHN tỏa sáng, V.League 2025/26 mở màn bằng trận derby kịch tính trên sân Hàng Đẫy

Ngay phút 3, Thể Công Viettel bất ngờ mở tỷ số khi Tiến Anh tạt bóng chính xác từ cánh phải, tận dụng sai lầm vị trí của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bên CLB CAHN, giúp Lucao dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Filip.

Lucao sớm gieo sầu cho Filip Nguyễn.

Tuy nhiên đội chủ nhà CAHN không muốn nhận thất bại ngày vòng 1 V.League 2025/26 và nhanh chóng dồn ép lại đối thủ. Và đến phút 22, họ đã có được bàn gỡ hòa. Đình Trọng dâng cao tạt bóng đẳng cấp vào vòng cấm, Alan dứt điểm một chạm tinh tế hạ gục Văn Phong.

Alan giúp CLB CAHN thoát thua.

Hiệp 1 tiếp tục sôi động với các pha tấn công từ Quang Hải, Leo Artur và Phan Văn Đức bên CAHN, nhưng Văn Phong chơi xuất sắc để giữ tỷ số 1-1 đến hết hiệp.

Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình với pha treo bóng của Tiến Anh phút 52 nhắm đến Lucao, nhưng Đình Trọng truy cản quyết liệt khiến cả hai va chạm và cần chăm sóc y tế.

Tốc độ trận đấu ở hiệp 2 không còn được duy trí như hiệp 1 khi Thể Công Viettel chơi chắc chắn. Phút 76, Quang Hải chọc khe tinh tế cho Văn Đức nhưng bị Wesley Nata chặn đứng. Phút 80, Leo Artur đi bóng qua 3 cầu thủ Thể Công, nỗ lực tạt vào trong nhưng Văn Phong bắt gọn. Không bên nào ghi thêm bàn, trận đấu khép lại với thế trận cân bằng.

Hai đội chơi chắc chắn khiến hiệp 2 không có thêm bàn thắng.

Với kết quả hòa 1-1, cả CAHN lẫn Thể Công Viettel đều có 1 điểm khởi đầu mùa giải. CLB CAHN cho thấy sức mạnh tấn công từ các ngôi sao như Quang Hải và Alan, nhưng cần cải thiện hàng thủ. Trong khi đó, Thể Công Viettel chứng minh khả năng phản công sắc bén nhờ Lucao và Tiến Anh. Trận derby Thủ đô đã không làm người hâm mộ thất vọng, hứa hẹn một mùa giải V.League kịch tính.

Tỉ số: CAHN 1-1 Thể Công

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Quang Vinh, Vitao, Adou Minh, Quang Hải, Phan Văn Đức, Leo Artur, Alan

Thể Công: Văn Phong, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tiến Anh, Văn Khang, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Tú, Wesley Nata, Pedro Henrique, Lucao

Ghi bàn:

CLB CAHN: Alan 22’

Thể Công: Lucao 3’