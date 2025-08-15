Võ Lâm Truyền Kỳ x Rhymastic x Lam Trường: Ca khúc kinh điển Giấc Mộng Thời Trai khoác chiếc áo mới dạt dào cảm xúc

"Giấc Mộng Thời Trai 2" là bản phối lại đặc biệt do chính Lam Trường - hiệp khách đầu tiên của Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK) - thể hiện, với sự góp giọng và sản xuất âm nhạc của Rhymastic - một trong những nghệ sĩ trẻ hàng đầu hiện nay. Sự kết hợp giữa hai thế hệ, hai phong cách âm nhạc, hai tinh thần sáng tạo không chỉ tạo ra một bản nhạc remix mới lạ, mà còn là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và cảm hứng mới mẻ.

Nếu như "Giấc Mộng Thời Trai" từng là biểu tượng âm nhạc gắn liền với VLTK từ những năm 2005, thì "Tiếp Mộng Truyền Kỳ" chính là "phiên bản 2.0" sẽ tiếp tục đồng hành trong playlist của cộng đồng game thủ. Bản phối mới giữ trọn tinh thần hào sảng của bản gốc, nhưng được làm mới bằng giai điệu hiện đại, bắt tai hơn, tạo cầu nối cảm xúc giữa người nghe ngày ấy - bây giờ và cả thế hệ game thủ mới.

Võ Lâm Truyền Kỳ x Lam Trường x Rhymastic: Hai thế hệ, một giấc mộng

Sự kết hợp giữa Lam Trường – người từng là "linh hồn" của bản nhạc năm xưa – với Rhymastic – một rapper, nhà sản xuất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, đã mang lại một giai điệu vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Qua bản phối mới, chất giọng trầm ấm, tình cảm của Lam Trường hòa quyện với phần rap sâu sắc, sáng tạo của Rhymastic, khắc họa rõ rệt thông điệp "Một Võ Lâm - Mãi Truyền Kỳ" qua nhiều thế hệ.

Không chỉ được "replay" MV ca khúc, game thủ dòng game VLTK còn được trực tiếp thưởng thức giọng ca của anh Hai tại Đại Hội Võ Lâm 2025 ở TP.HCM vào đầu tháng 8 vừa qua. Với màn trình diễn xuất thần, ca sĩ Lam Trường đã khiến cả khán phòng như sống lại những năm tháng thanh xuân cùng tiếng nhạc từ chiếc PC cũ, ánh sáng mờ ảo ở quán net thân quen.

Anh Hai Lam Trường tái xuất cùng Đại Hội Võ Lâm 2025

Cùng thời điểm phát hành ca khúc, phim ngắn "Tiếp Mộng Truyền Kỳ" đã chính thức ra mắt và nhanh chóng gây bão trong cộng đồng. Cốt truyện tưởng như đơn giản: một chàng trai hiện đại vô tình "xuyên không" về quá khứ, gặp lại chính mình thời trẻ trong một trận công thành chiến máu lửa. Thế nhưng, chính cách kể chuyện tinh tế kết hợp cùng phần âm nhạc xuyên suốt là ca khúc "Tiếp Mộng Truyền Kỳ" đã tạo nên một tác phẩm vừa giải trí, vừa đầy ý nghĩa. Đặc biệt, phân cảnh cuối phim - khi nhân vật chính nhận ra những người huynh đệ năm xưa vẫn đang ở đây, giữa đời thực - đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng, khiến không ít khán giả rơi nước mắt.

Phim ngắn xuyên không VLTK: Một lát cắt thời gian, một chiếc vé trở về ký ức

"Tiếp Mộng Truyền Kỳ" không đơn thuần là một bản nhạc, một sản phẩm marketing, hay một lời nhắc nhớ quá khứ. Đó là một món quà, được tạo ra với tất cả tình cảm dành cho cộng đồng game thủ đã gắn bó, trưởng thành cùng Võ Lâm Truyền Kỳ suốt 20 năm. Từ ca từ đến giai điệu, từ MV biểu diễn đến phim ngắn xuyên không, mọi chi tiết đều mang một thông điệp chung: giấc mộng giang hồ ngày ấy chưa từng kết thúc, mà đang được tiếp nối, nâng tầm, và lan tỏa tới nhiều thế hệ người chơi hôm nay.

Trong dòng chảy lịch sử Internet Việt Nam, VLTK là một phần ký ức tập thể của thế hệ đầu tiên chơi game online. Theo thời gian, với các sản phẩm như ca khúc Giấc Mộng Thời Trai 2, phim ngắn "Tiếp Mộng Truyền Kỳ" hay các hoạt động cộng đồng sôi nổi từ online đến offline, VLTK đang từng bước chuyển mình từ một trò chơi thành di sản số - nơi lưu giữ, kể lại và tiếp nối những giấc mộng thanh xuân của nhiều thế hệ.

Cũng tại Đại Hội Võ Lâm - Tiếp Mộng Truyền Kỳ, nhà phát hành VNGGames đã công bố thông tin về tựa game PC mới nhất: Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 như món quà sinh nhật tuổi 20 dành tặng cho cộng đồng game thủ. Đây không phải là một bản cập nhật mà là một sản phẩm hoàn toàn mới trên PC, cuộc "lột xác" toàn diện về hình ảnh, gameplay và trải nghiệm người chơi, được đầu tư nghiêm túc và bài bản đúng như kỳ vọng của cộng đồng suốt thời gian qua.

Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 đã bước vào giai đoạn Alpha Test từ ngày 12/08 đến hết ngày 17/08/2025. Đây là cơ hội để cộng đồng cùng trải nghiệm và đóng góp cho phiên bản được kỳ vọng tái định nghĩa lại dòng game kiếm hiệp kinh điển.

