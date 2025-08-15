Lộ thời điểm Văn Hậu chính thức yêu Doãn Hải My, sau 5 năm cuộc sống hôn nhân viên mãn với biệt thự, xe sang

Chiều 15/8, trên trang cá nhân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ bên vợ – Doãn Hải My kèm dòng trạng thái: "5 năm và nhiều hơn nữa". Chỉ sau ít phút, bài đăng đã nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Đây là dấu mốc đặc biệt của cặp đôi khi đã cùng nhau trải qua 5 năm yêu thương, gắn bó, từ những ngày mới chớm hẹn hò cho đến khi cùng bước vào hôn nhân. Đây cũng là lần đầu tiên Văn Hậu chính thức công khai ngày hẹn hò với Doãn Hải My. Trước đó dân tình chỉ biết cặp đôi yêu nhau từ tháng 8/2020, cho đến hiện tại mới biết ngày chính xác.

Văn Hậu đăng ảnh kỷ niệm 5 năm bên Doãn Hải My

Chuyện tình chàng cầu thủ và Top 10 hoa hậu

Chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu được đồn đoán từ cuối năm 2020. Khi đó, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện tại sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho tuyển thủ quê Thái Bình (nay là Hưng Yên). Dù cả hai đều im lặng trước truyền thông, những khoảnh khắc quan tâm, chăm sóc nhau trong hậu trường đã khiến người hâm mộ tin chắc rằng họ đang hẹn hò.

Thời điểm Văn Hậu mới yêu Hải My năm 2020

Suốt thời gian dài, cặp đôi chọn cách yêu kín tiếng, hạn chế xuất hiện công khai. Phải đến giữa năm 2022, Văn Hậu mới chính thức xác nhận mối quan hệ khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bạn gái. Từ đó, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, những chuyến du lịch và các cột mốc kỷ niệm.

Tháng 11/2023, Văn Hậu và Hải My tổ chức lễ cưới hoành tráng tại Hà Nội, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng đội và người thân. Chú rể bảnh bao trong vest, cô dâu lộng lẫy trong váy cưới trắng tinh khôi, cả hai trao nhau ánh mắt hạnh phúc như minh chứng cho tình yêu bền chặt sau nhiều năm gắn bó. Trong hôn lễ, Văn Hậu xúc động gửi lời cảm ơn đến vợ vì đã luôn bên cạnh, ủng hộ anh bất kể khó khăn, áp lực của sự nghiệp bóng đá.

Văn Hậu cầu hôn và cưới Hải My cuối năm 2023

Cuộc sống viên mãn

Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập yêu thương với một bé trai chào đời. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị cùng chăm sóc con trai hay những chuyến du lịch tận hưởng thời gian riêng tư.

Tổ ấm nhỏ 3 thành viên nhà Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều được biết đến là cặp đôi sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng. Văn Hậu hiện là một trong những cầu thủ có thu nhập cao bậc nhất V.League, từng thi đấu tại châu Âu với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, cùng nguồn thu lớn từ quảng cáo, tài trợ và tiền thưởng. Trong khi đó, Hải My sinh ra trong gia đình kinh doanh giàu có ở Hà Nội, hiện vừa quản lý công việc riêng, vừa hoạt động với vai trò KOL và tham dự nhiều sự kiện lớn. Sau khi kết hôn, cả hai cùng xây dựng căn biệt thự hiện đại tại Hà Nội trị giá hàng chục tỷ đồng, với thiết kế sang trọng sắp khánh thành. Tổ ấm này không chỉ là minh chứng cho sự thành công của cả hai mà còn phản ánh cuộc sống hôn nhân viên mãn, đủ đầy vật chất từ nhà đẹp đến xe sang và đồ hiệu.



