Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez bằng một màn tỏ tình xa hoa, gây chú ý trên truyền thông quốc tế. Không chỉ trao cho vị hôn thê tương lai chiếc nhẫn kim cương khổng lồ có giá trị ước tính hàng triệu USD, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn tặng thêm hàng loạt món quà xa xỉ với tổng trị giá khoảng 270.000 bảng Anh.

Theo các chuyên gia trang sức, chiếc nhẫn đính hôn mà Ronaldo trao cho Georgina là loại kim cương cắt dáng oval, tổng trọng lượng ước tính từ 25 đến 50 carat. Giá trị của nó được dự đoán dao động từ 2 đến 5 triệu USD, tùy thuộc vào chất lượng và độ tinh khiết. Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha thậm chí cho rằng con số có thể lên tới 25 triệu euro nếu xét đến độ hiếm và hoàn thiện của viên đá quý. Đây được xem là một trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất mà giới cầu thủ từng trao tặng bạn đời, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn khẳng định tình cảm gắn bó giữa hai người.

Nhẫn cầu hôn của Ronaldo giá khoảng 130 tỷ tiền Việt Nam

Bên cạnh chiếc nhẫn, Ronaldo còn khiến dư luận "choáng ngợp" với danh sách quà tặng kèm dành cho Georgina. Trong số này có một chiếc Porsche Taycan chạy điện màu trắng trị giá khoảng 78.250 bảng, hai chiếc đồng hồ cao cấp gồm Audemars Piguet trị giá 53.000 bảng và Patek Philippe trị giá 42.000 bảng, loạt túi xách Christian Dior và Louis Vuitton ước tính khoảng 7.000 bảng, cùng trang phục hàng hiệu trị giá gần 18.700 bảng. Tất cả được chuẩn bị để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng trong mối quan hệ đã kéo dài gần một thập kỷ của cả hai.

The Sun cho biết Ronaldo còn tặng vợ sắp cưới xe điện Porsche Taycan màu trắng

Chiếc đồng hồ Audemars Piguet trị giá 53.000 bảng Anh

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez bắt đầu quen biết vào năm 2016 khi Georgina đang làm việc tại một cửa hàng thời trang ở Madrid. Kể từ đó, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông với chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng không ít sóng gió. Họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với nhiều 2 chung và 3 con riêng của Ronaldo, đồng thời luôn đồng hành trong các sự kiện thể thao, thời trang và giải trí quốc tế. Georgina không chỉ được biết đến là người bạn đồng hành của Ronaldo mà còn tự khẳng định tên tuổi với vai trò người mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế và nhà kinh doanh.

Ronaldo cực yêu chiều vợ sắp cưới

Theo tờ The Sun, cặp đôi dự định tổ chức một đám cưới hoành tráng vào năm 2026, nhiều khả năng sẽ diễn ra sau khi Ronaldo hoàn tất các nghĩa vụ thi đấu quốc tế. Dù chưa tiết lộ địa điểm, sự kiện này được kỳ vọng sẽ quy tụ đông đảo khách mời là những ngôi sao bóng đá, nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và các doanh nhân, nhà tài phiệt hàng đầu. Với vị thế của Ronaldo, nhiều người tin rằng đám cưới sẽ trở thành một trong những sự kiện xa hoa nhất của làng thể thao thế giới.

Ở tuổi 40 vào năm 2025, Cristiano Ronaldo vẫn giữ phong độ ấn tượng trong màu áo Al-Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngoài những thành tích trên sân cỏ, anh luôn được nhắc tới như một biểu tượng của sự thành công, giàu có và tinh tế trong cuộc sống cá nhân.