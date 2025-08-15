Nhận định, dự đoán kết quả Công an Hà Nội vs Thể công Viettel vòng 1 V.League

Trận cầu tâm điểm vòng 1 V.League 2025/26 sẽ là màn đối đầu đầy kịch tính giữa Công An Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel, diễn ra lúc 19h15 ngày 15/8 trên sân Hàng Đẫy. Đây không chỉ là trận khai màn mùa giải mà còn là derby Thủ đô đầy duyên nợ, hứa hẹn mang đến 90 phút rực lửa ngay từ đầu mùa.

Thông tin trước trận đấu

Công An Hà Nội bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội bóng vừa giành Siêu cúp Quốc gia, tạo đà tâm lý hưng phấn. Ban lãnh đạo cũng mạnh tay bổ sung lực lượng, đáng chú ý là trung vệ Adou Minh và tiền vệ sáng tạo Stefan Mauk, giúp đội hình cân bằng cả công lẫn thủ. Lợi thế sân nhà Hàng Đẫy, nơi họ thường thi đấu bùng nổ, là điểm tựa quan trọng để hướng tới chiến thắng.

Ở phía đối diện, Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc từ cuối mùa trước. CLB này cũng tích cực bổ sung lực lượng nhằm cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, ngay trận mở màn, Viettel gặp bất lợi khi thủ môn số một Nguyễn Văn Việt bị treo giò (Văn Việt nhận thẻ đỏ trong trận SLNA gặp HAGL tại vòng 25 V-League 2024/2025 và bị cấm thi đấu 2 trận) buộc HLV Popov phải tìm phương án thay thế.

Lịch sử đối đầu

Về lịch sử đối đầu, Thể công Viettel nhỉnh hơn khi thắng 3 và thua 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, cán cân lực lượng và phong độ lại có phần nghiêng về CAHN. Theo các trang thống kê quốc tế, Công An Hà Nội được đánh giá cửa trên với xác suất thắng khoảng 52%, trong khi Viettel bị xếp ở cửa dưới.

Có thể thấy derby Thủ đô luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, song lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn sau danh hiệu Siêu cúp có thể giúp CAHN kiểm soát thế trận. Nếu tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Flavio Cruz đủ sức giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Công An Hà Nội 2-0 Thể Công Viettel.