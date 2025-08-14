Chiêu mộ trợ lý của HLV Kim Sang-sik làm HLV trưởng, CLB Đông Á Thanh Hoá hướng đến mục tiêu cao mùa giải 2025/26

Ngày 14/8 tại Thanh Hoá, CLB Đông Á Thanh Hoá đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025/2026. Phát biểu tại lễ xuất quân, Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hoá chia sẻ về mục tiêu tại mùa giải mới:

“Đây là thời khắc đặc biệt không chỉ đánh dấu khởi đầu của mùa giải mới mà còn nhìn lại chặng đường bóng đá hào hùng của bóng đá xứ Thanh. Mùa giải 2025/26, chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các đối thủ đều mạnh, giải đấu khốc liệt nhưng đây cũng là cơ hội cho toàn đội vươn lên chinh phục đỉnh cao mới, Bóng đá không chỉ thắng thua mà hành trình của niềm tin, đoàn kết của toàn đội cùng hướng đến chiến thắng. Mùa giải này chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ giành thành tích cao mà con để lại hình ảnh đẹp, xúc động về con người, cầu thủ, bóng đá xứ Thanh với hình ảnh đẹp nhất”.

Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hoá Cao Tiến Đoan phát biểu

Hướng đến mùa giải mới, CLB Thanh Hóa có sự thay đổi đáng chú ý từ băng ghế huấn luyện đến đội hình cầu thủ. Chuẩn bị cho mùa giải, CLB Thanh Hoá đã công bố bản hợp đồng với HLV người Hàn Quốc - Choi Won Kwon. Ông Choi sinh năm 1981, là một gương mặt quen thuộc với bóng đá Hàn Quốc và từng để lại nhiều dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik tại AFF Cup 2024.

Ông Choi Won-kwon cho biết: "Tôi đánh giá Thanh Hóa sở hữu dàn cầu thủ tốt, mang về nhiều tân binh tiềm năng. Tôi đánh giá hàng công của đội bóng năm nay khá chất lượng và hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tốt khả năng của mình để đạt được mục tiêu đề ra. Với Thanh Hóa, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, mỗi cầu thủ đều phải chiến đấu đến cùng".

HLV Choi Won Kwon người Hàn Quốc làm HLV CLB Đông Á Thanh Hoá

Mẫu áo mới của CLB Thanh Hoá

Ngoài ra, CLB Thanh Hoá cũng đã chiêu mộ các ngoại binh chất lượng hoàn tất danh sách 4 ngoại binh gồm: tiền đạo Lucas Ribamar (ghi 12 bàn mùa trước), trung vệ Mamadou Mbodj (từng giành 9 danh hiệu tại châu Âu), Rimario và Odilzhon.

Về cầu thủ nội, thương vụ đáng chú ý nhất chính là bản hợp đồng với trung vệ Quế Ngọc Hải. Với sự có mặt của Ngọc Hải, hàng thủ Thanh Hóa hứa hẹn sẽ vững vàng hơn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 17/8 trong khuôn khổ vòng 1 V.League 2025-2026.