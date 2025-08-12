Tuyển Việt Nam xuất sắc hạ Thái Lan, giành ngôi đầu bảng AFF Cup theo cách ngoạn mục

Trước lượt trận cuối diễn ra vào tối nay (12/8), tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng A. Đội chủ nhà cùng có 6 điểm như Thái Lan nhưng phải đứng dưới do kém hiệu số bàn thắng (+13 so với +14). Bởi vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung càng thêm quyết tâm giành được 3 điểm, qua đó tạo lợi thế cho vòng bán kết.

Được thi đấu trên sân nhà, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy khí thế. Tuy nhiên trong 10 phút đầu trận, tuyển nữ Thái Lan mới là đội chơi tốt hơn.

Ngay phút thứ 5, khung thành của thủ môn Kim Thanh đã rung chuyển khi hậu vệ Rinyaphat bất ngờ dẫn bóng bên cánh trái, vượt qua hai cầu thủ áo đỏ trước khi tạt vào. Bóng đi hơi sâu nhưng lại chạm mép trên xà ngang, mang đến khoảnh khắc thót tim cho khán giả Lạch Tray.

Tuyển nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận sau hơn 10 phút đầu chuệch choạc.

Phút 11, cơ hội tốt đến với tuyển nữ Việt Nam khi Bích Thùy thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương, nhưng cú dứt điểm từ rìa vòng cấm lại đưa bóng vọt xà. Chỉ ít phút sau, vẫn là Bích Thùy có pha phá bẫy việt vị nhưng không thắng được thủ môn Pawarisa.

Sau nhiều nỗ lực, bàn mở tỷ số cũng đến ở phút 36. Từ pha phát động của Hải Linh, Huỳnh Như khéo léo rê bóng bên cánh phải rồi tạt vào, để Thu Thảo tung cú vô-lê đẹp mắt về góc xa, khiến thủ môn Pawarisa chỉ biết đứng nhìn. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong hiệp 1, giúp Việt Nam tạm dẫn 1-0.

Tuyển nữ Việt Nam không để lọt lưới bàn nào sau 3 trận vòng bảng.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ, chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Thái Lan dù cố gắng dâng cao nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 78, Hải Yến khiến cả khán đài mừng hụt khi tung cú móc bóng ngược đầy ngẫu hứng, song bóng lại vọt xà. Chỉ ít phút sau, Thanh Nhã đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, ngoặt vào sút từ góc hẹp nhưng chỉ đưa bóng chạm mép ngoài lưới.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, khép lại chiến thắng quan trọng cho tuyển nữ Việt Nam trước kình địch Thái Lan. Với ngôi đầu bảng, đội chủ nhà sẽ chạm trán đội nhì bảng B tại bán kết. Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B. Cục diện bảng đấu này sẽ ngã ngũ sau lượt trận cuối vào ngày mai. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 16/8 tới trên sân Lạch Tray.

HLV Mai Đức Chung và các học trò khẳng định sức mạnh ấn tượng ở bảng A.

Tỉ số: Việt Nam 1-0 Thái Lan

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Thu Thảo

Thái Lan: Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong

Ghi bàn: Thu Thảo 36’