Quá xuất sắc: Đội tuyển nữ Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Ngày 7/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá nữ. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, giữ vững ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 37 châu Á và số 1 Đông Nam Á

Trong lần xếp hạng này, đội tuyển nữ Việt Nam được cộng thêm 2.09 điểm nhờ 3 trận toàn thắng tại Vòng loại châu Á 2026 (đồng thời cũng là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027), gồm chiến thắng 7-0 trước Maldives, 6-0 trước UAE và 4-0 trước Guam.

Xếp sau đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á là Philippines, hạng 39 thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng gần đây nhất. Trong khi đó, Thái Lan tụt 7 bậc xuống hạng 53.

Trên bình diện châu lục, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp thứ 6 châu Á, sau đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha vượt qua Mỹ để giữ ngôi số 1. Theo sau là Thụy Điển – đội bóng đã tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng tại UEFA European Women’s Championship Switzerland 2025. ĐT nữ Anh cũng tăng thêm 1 bậc để vươn lên hạng 4, trong khi Đức tụt xuống hạng 5.

Tây Ban Nha số 1 thế giới

Việc duy trì thứ hạng phản ánh phong độ ổn định của tuyển nữ Việt Nam thời gian qua. Đây cũng là bước đệm quan trọng để đội hướng tới mục tiêu vô địch tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hiện đang diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ.