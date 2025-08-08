"Nữ hoàng phòng gym" bị hành hung bằng búa qua đời, cộng đồng thể hình chưa hết bàng hoàng

Thông tin về cái chết thương tâm của nữ vận động viên thể hình người Colombia – Zunilda Hoyos Mendez (hay còn được biết đến với biệt danh “She Hulk”) xảy ra từ tháng 6/2025 nhưng mới đây lại được cộng đồng thể hình nhắc lại vì quá xót xa. Cái chết thương tâm đã khiến cả cộng đồng mạng quốc tế và giới thể thao choáng váng.

Nữ VĐV thể hình qua đời do bị hành hung

Zunilda được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở khu vực Costa del Sol (Tây Ban Nha) vào khoảng 14h ngày 19/6 vừa qua. Cô bị đánh đến chết bằng búa, nghi do chính người chồng lâu năm – Jarrod Gelling ra tay. Đáng nói, người đàn ông này cũng được phát hiện đã tử vong ngay tại hiện trường với nhiều vết dao đâm trên cơ thể, nghi do tự sát sau khi gây án.

Trước đó, Zunilda được báo mất tích từ ngày 14/6 sau khi bay từ Dubai trở về Tây Ban Nha. Những người thân thiết với cô cho biết Zunilda đã từng nhiều lần đề cập chuyện chia tay với Jarrod vì cảm thấy mối quan hệ ngày càng tệ đi. Họ cũng tiết lộ rằng Jarrod là người có xu hướng kiểm soát, nóng nảy và nhiều lần khiến Zunilda bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Zunilda Mendez và Jarrod Gelling sống chung suốt 4 năm. Cả hai vừa chuyển tới thuê một căn hộ ở Malaga được khoảng một tháng, thời điểm Gelling đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối.

Theo lời người thân, Mendez từng tiết lộ rằng Gelling ngày càng trở nên nóng nảy và có hành vi bạo lực trong suốt năm qua. Cô đã lên kế hoạch chấm dứt mối quan hệ sau khi kết thúc chuyến đi này. Gia đình cũng cho biết hành trình của Mendez ban đầu dự kiến sẽ kết thúc bằng một giải đấu thể hình tổ chức tại Bồ Đào Nha vài tuần sau đó.

“Cô ấy đã bị bạo hành và muốn ly hôn,” người thân nạn nhân đau đớn chia sẻ với truyền thông Tây Ban Nha.

Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết: "Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu rõ ràng của bạo lực và dấu hiệu của người đàn ông cho thấy đây là cái chết do tự tử, điều mà khám nghiệm tử thi sẽ cần phải xác nhận".

Hơn một tháng sau khi xảy ra vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về cái chết thương tâm của nữ vận động viên.

Nữ VĐV đang cố gắng để vào top 10 thế giới thì qua đời

Zunilda không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là cái tên quen thuộc trong cộng đồng thể hình quốc tế. Cô từng giành ngôi Á quân tại Giải vô địch thể hình Mỹ Latinh NPC Worldwide năm 2021, sở hữu thân hình cực kỳ săn chắc và thần thái cuốn hút. Trang Instagram cá nhân của Zunilda có hơn 100.000 lượt theo dõi, là nơi cô thường xuyên chia sẻ hành trình tập luyện, chế độ ăn uống và truyền cảm hứng sống khỏe.