Xem trực tiếp Bundesliga trên kênh nào?

Bundesliga là một trong những giải đấu có số lượng khán giả trung bình trên sân cao nhất thế giới, gần 40.000 người mỗi trận. Đây cũng là giải đấu được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh giải Ngoại Hạng Anh, Serie A và La Liga. Các đội bóng nổi tiếng như Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund... có lượng cổ động viên theo dõi tại Việt Nam đông đảo.

Cũng vì vậy khi mùa giải khởi tranh người hâm mộ lại háo hức chờ xem đội bóng mình yêu thích thi đấu. Chiều 12/8, TV360 công bố sở hữu quyền phát sóng độc quyền toàn bộ Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) tại Việt Nam trong 3 mùa giải 2025-2026, 2026-2027 và 2027-2028. Người hâm mộ bóng đá Đức được theo dõi toàn bộ 306 trận đấu trên nền tảng truyền hình TV360.

Người hâm mộ Việt Nam thoả sức xem Bundesliga

Ông Peer Naubert, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tiếp thị của Bundesliga International, cho biết: "Trong 5 năm qua, số lượng người hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam tăng hơn một phần ba, minh chứng cho đam mê mãnh liệt với bóng đá của đất nước này. Với sự hiện diện truyền thông mạnh mẽ và đổi mới trong cách thức truyền tải nội dung của Viettel, chúng tôi có cơ hội mở rộng phạm vi tiếp cận và đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với các câu lạc bộ, cầu thủ và những câu chuyện làm nên sự đặc biệt của Bundesliga".

Bà Nguyễn Hà Thành, phó tổng giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: "Bằng lợi thế độc quyền, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái số toàn diện, TV360 cam kết không chỉ phát sóng Bundesliga mà còn tạo nên một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt".

TV360 phát sóng các trận đấu của Bundesliga dựa trên công nghệ và tính năng nổi bật của nền tảng, cho phép người hâm mộ lựa chọn 4 trận đấu cùng thời điểm. Các tính năng tương tác thời gian thực như bình luận trực tiếp, dự đoán tỷ số, trò chuyện cùng bình luận viên giúp tăng kết nối giữa khán giả và giải đấu.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng ứng dụng công nghệ AI trong việc gợi ý nội dung cá nhân hóa theo sở thích cho phép tự động đề xuất trận đấu hoặc nội dung phù hợp. Đặc biệt, khán giả sẽ được miễn phí hoàn toàn dữ liệu 4G/5G Viettel khi xem Bundesliga trên ứng dụng TV360.

Ngoài ra, TV360 phối hợp với Bundesliga tổ chức chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Thông qua các phiên livestream "Xem Bundesliga cùng sao", người hâm mộ sẽ cùng các khách mời nổi tiếng chia sẻ bình luận, dự đoán và tương tác trong chuỗi 8 chương trình.