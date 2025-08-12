Video mặc đồ Pickleball "tòm tem" trên xe xôn xao mạng xã hội hóa ra chỉ là "content"?

Tối ngày 11/8, mạng xã hội xôn xao về video về sự xuất hiện của người đàn ông cùng người phụ nữ thân mật trên xe ô tô. Video này còn ám chỉ "vợ ông nào đi đánh pick thì gọi về nhé" khiến dân tình tranh cãi không hồi kết liệu rằng cặp đôi có đang ngoại tình?

Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/8 người chơi pickleball cũng đã được giải oan. Người đăng video sau khi thấy có quá nhiều ý kiến trái chiều đã giải thích thực chất đây chỉ là video đăng lên cho vui chứ không có chuyện gì xảy ra. Cứ là ngỡ là cô gái nhưng thực chất chỉ là hình nộm.

Video cặp đôi thân mật trên xe ô tô gây xôn xao

Khoảnh khắc thân mật gây xôn xao chỉ là dàn dựng

Chính chủ lên tiếng đính chính là video đăng cho vui, không phải cô gái thật

Người đăng video lên tiếng giải thích

Sở dĩ câu chuyện trên trở thành chủ đề gây tranh cãi bởi thời gian qua bộ môn pickleball luôn ngập tràn drama, đặc biệt có nhiều vụ liên quan đến ngoại tình. Nổi bật là vụ một cô gái lên mạng tố bạn trai thường xuyên chơi cố định với một phụ nữ đã có chồng, thậm chí còn ôm eo nhau ăn mừng chiến thắng dù cô đã bày tỏ sự khó chịu. Mâu thuẫn tăng cường khi hình ảnh này lan truyền, kéo theo cuộc tranh luận đồng tính đẩy về ranh giới giữa tình đồng đội và tình cảm cá nhân. Hay còn có trường hợp một người chồng phát hiện vợ ngoại tình thông qua lịch sử đặt sân dưa chua trên ứng dụng.

Dẫu vậy những vụ việc trên chỉ là một số ít trong cộng đồng pickleball. Pickleball vẫn là môn thể thao được yêu thích, mang lại hiệu quả cho người tập nếu người ta giữ đúng chuẩn mực và giá trị thực của bộ môn.