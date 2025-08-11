CLB Thể công Viettel đặt mục tiêu vô địch V.League 2025/26

V.League 2025/26 sẽ khởi tranh từ ngày 15/8 tại các sân cỏ trên cả nước. Trước thềm mùa giải, CLB Thể công Viettel tổ chức lễ xuất quân.

Về mục tiêu của CLB ở mùa giải mới, Đại tá Đỗ Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty Thể thao Viettel đã khẳng định:

"Bước vào mùa giải mới, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quả cảm, kỷ luật, trung thực và cống hiến – vì màu cờ sắc áo Thể Công, vì niềm tin của nhân dân và Quân đội, hoàn thành mục tiêu chinh phục ngôi vô địch V.League 2025/26".

CLB Thể công Viettel đặt quyết tâm vô địch V.League mùa giải mới

Lễ xuất quân mùa giải 2025/25 của CLB Thể công Viettel

Ngay vòng đầu tiên của mùa giải Thể công Viettel sẽ gặp đối thủ mạnh là Công an Hà Nội. Đánh giá đối thủ ở vòng đầu tiên, HLV trưởng Velizar Popov cho biết:

"Chúng tôi sẽ gặp tất cả các đội nên không quan trọng ai là đối thủ đầu tiên. Điều quan trọng nhất là bạn kết thúc mùa giải như thế nào. Nhưng như thường lệ chúng tôi sẽ quyết tâm thắng trận."

Và để đạt được mục tiêu này, Thể Công – Viettel sẽ tập trung vào 3 yếu tố con người – công nghệ và vận hành. Trong danh sách đăng ký thi đấu của mùa giải mới, đội bóng quân đội đã ghi danh 9 tân binh gồm 5 nội binh và 4 cầu thủ thuộc nhóm Việt kiều và ngoại binh. Bên cạnh đó Thể Công – Viettel còn ký hợp đồng với Williams Lee Oliver Grant, cầu Việt kiều Anh. Tiền đạo 18 tuổi này được đánh giá là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho tương lai gần của Thể Công – Viettel.

Cũng ngay tại buổi lễ xuất quân 4 cầu thủ giành huy chương vàng tại giải U23 Đông Nam Á của Thể Công - Viettel đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Đặng TuấnPhong, Nguyễn Thành Đạt. Đây cũng là sự ghi nhận của Bộ Quốc phòng cho những nỗ lực của Thể Công - Viettel trong việc thúc đẩy đào tạo các tài năng trẻ, đóng góp chosự phát triển của bóng đá nước nhà.