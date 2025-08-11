CLB Hà Nội đối đầu Thể công Viettel, xuất hiện nhánh đấu "tử thần" tại Cúp Quốc gia 2024/25

Sáng ngày 11/8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ bốc thăm Cúp Quốc gia 2025/26. Theo đó, Cúp Quốc gia 2025/26 bắt đầu khởi tranh từ 13/9/2025 và hạ màn vào 28/6/2026. CLB Công an Hà Nội đang là đội đương kim vô địch của giải.

Lá thăm may rủi đưa 3 đội bóng rất mạnh của thủ đô là Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Hà Nội cùng chung nhánh đấu. Trong đó, Thể Công Viettel và Hà Nội phải loại nhau ngay từ vòng đầu tiên. Đội thắng trong cặp này tiếp tục đụng độ Thể Công Viettel. Không quá khi nói đây là "nhánh đấu tử thần" đầy hấp dẫn và kịch tính của Cúp Quốc gia 2025/26.

Kết quả bốc thăm Cúp Quốc gia

Trong khi đó, kết quả bốc thăm đưa CLB Công an TP.HCM vào nhánh đấu tương đối thuận lợi, nơi chỉ có sự hiện diện của một số CLB tầm trung như TP.HCM, Đồng Tháp, Becamex TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh. Trở ngại lớn nhất với CLB Công an TP.HCM là Đồng Nai. Nếu có kết quả tốt ở các vòng loại, hai đội có thể so tài với nhau tại vòng tứ kết.

Nam Định, nhà đương kim vô địch V.League cũng ở nhánh đấu rất thuận lợi để đi đường dài ở Cúp Quốc gia 2025/26. Bởi các đội nằm ở nhánh này chỉ là Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Trẻ TP.HCM, Long An, Quy Nhơn Bình Định.

Nhánh đấu cân tài cân sức nhất nằm ở nhóm số 4. Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá, HAGL đều có cơ hội tương đương trong việc đi sâu tại mặt trận này.

Cũng trong sáng nay đã diễn ra lễ bốc thăm giải Hạng Nhất quốc gia. Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 bao gồm 13 đội. Theo kết quả bốc thăm, ở vòng 1, Trẻ TP.HCM gặp TP.HCM; Quảng Ninh tiếp Đồng Nai, Đồng Tháp đối đầu Quy Nhơn Bình Định. Trong khi đó, Khatoco Khánh Hoà so tài Gia Đình; Trẻ PVF-CAND đụng độ Hoà Bình còn Long An chạm mặt Bắc Ninh.Ở vòng đầu tiên, Đại học Văn Hiến được nghỉ. Kết quả bốc thăm được xem là thuận lợi với Đồng Nai. Đội á quân hạng Nhất mùa trước chỉ gặp tân binh Quảng Ninh ở lượt đầu. Sau khi Ninh Bình và PVF-CAND đều thăng hạng, đội bóng cảu Công Phượng được xem là ứng viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng V.League 2026/27.



