Dân tình ngỡ ngàng trước màn "đánh úp" của nữ MC hot nhất nhì Liên Quân

MC Kim Ngân chia tay sân khấu Liên Quân

Đối với cộng đồng Liên Quân Mobile, MC Kim Ngân đã trở thành một cái tên đầy quen thuộc. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, cô nàng đã gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn bởi phong thái làm việc chuyên nghiệp, duyên dáng.

Trải qua drama, góp nhặt những bài học đáng nhớ, cô nàng MC mạnh mẽ đứng lên, tái xuất cộng đồng game. Tưởng chừng sẽ có những gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình thế nhưng mới đây, Kim Ngân bất ngờ đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ dừng lại công việc MC tại các giải đấu Liên Quân.

Nữ MC giãi bày rằng: "Lý do cho việc này là vì định hướng cá nhân. Chuyện này đến sớm hơn so với mình dự kiến, nhưng mình đã suy nghĩ về nó khá lâu rồi. Mình còn trẻ và mình muốn tận dùng tuổi trẻ này để khám phá nhiều hơn thế giới ngoài kia. Nếu chỉ mãi ở yên một chỗ, mình sẽ không phát triển được. Mình cần bước ra khỏi vùng an toàn và học cái mới - tín hiệu vũ trụ bảo mình như thế". Quyết định này được cô chia sẻ trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

MC Kim Ngân bất ngờ đưa ra thông báo chính thức về việc dừng lại công việc.

Rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với hình ảnh một Kim Ngân rạng rỡ trên sân khấu. Trong suốt những năm qua, cô đã trở thành một phần không thể thiếu của các giải đấu lớn nhỏ và việc cô rời đi đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của nữ MC.

Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng người hâm mộ đã gửi gắm rất nhiều lời chúc tốt đẹp đến Kim Ngân. Hàng trăm bình luận đã được gửi đến cô nàng cùng sự tôn trọng và ủng hộ quyết định của nữ MC.

Không chỉ có người hâm mộ, những đồng nghiệp thân thiết cũng đã bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với Kim Ngân. MC Phương Thảo, một người đồng nghiệp đã cùng sát cánh với Kim Ngân qua nhiều mùa giải, cũng đã đăng tải một bài viết đầy xúc động. Bài viết không chỉ là lời tạm biệt mà còn là sự bày tỏ tình cảm chân thành đến Kim Ngân, người đã cùng Phương Thảo tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

MC Phương Thảo xúc động gửi lời chúc tới Kim Ngân.

Nữ MC tài sắc của làng Liên Quân

Mỗi khi nhắc đến Liên Quân Mobile, cộng đồng mạng không chỉ nhớ đến những trận đấu nảy lửa hay những pha xử lý đỉnh cao mà còn nhớ đến những bóng hồng duyên dáng trên sân khấu. Và một trong những cái tên nổi bật trong số đó không ai khác chính là nữ MC Kim Ngân.

Xuất hiện với vai trò MC cho các giải đấu lớn, cô nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng cùng lối dẫn dắt khéo léo, đầy năng lượng. MC Kim Ngân luôn biết cách khuấy động không khí, tạo ra những màn tương tác dí dỏm với các tuyển thủ.

Nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút của Kim Ngân luôn làm "tan chảy" trái tim người hâm mộ.

Sau khi trở thành MC của Liên Quân Mobile, Kim Ngân đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cô nàng luôn biết cách làm mình nổi bật với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang đa dạng, từ cá tính, năng động đến gợi cảm, quyến rũ.

Kim Ngân luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện bởi năng lượng đầy tự tin.

Không chỉ gây ấn tượng với những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng tại các giải đấu, Kim Ngân còn thu hút người hâm mộ ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường. Chuyện tình yêu được se duyên nhờ Esports của cô nàng với chàng tuyển thủ cũng được người hâm mộ quan tâm, ủng hộ.

Kim Ngân ghi điểm tuyệt đối với sự năng động, trẻ trung.

Thông tin Kim Ngân dừng làm MC Liên Quân chắc hẳn là một tin khiến cộng đồng game thủ tiếc nuối. Nhưng những người yêu mến cô vẫn dành sự quan tâm và ủng hộ cho nữ MC xinh đẹp này và ủng hộ hành trình phía trước của cô nàng.