T1 đang "vắt kiệt" những năm tháng cuối cùng của Faker?

Ngày 27/7 vừa qua, T1 vừa công bố đã tái ký thành công với huyền thoại lớn nhất của eSports - Lee "Faker" Sang-hyeok. Theo đó, bản hợp đồng mới kéo dài 4 năm, đến tháng 12/2029 mới kết thúc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi SKT T1 đổi tên thành T1 mà đội tuyển này nhanh chóng "chốt sổ" hợp đồng với Faker ngay từ khi mùa giải chỉ mới qua được nửa giai đoạn.

T1 thông báo tái ký thành công hợp đồng đến năm 2029 với Faker

Trong thế giới eSports đầy biến động, nơi các tuyển thủ đến rồi đi như một lẽ tự nhiên, Faker như một tượng đài bất tử. Hơn 1 thập kỷ kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, anh không chỉ là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại với vô số danh hiệu, mà còn là biểu tượng của lòng trung thành và khát khao chiến thắng không ngừng nghỉ. Với T1, Faker còn hơn cả một tuyển thủ - anh là "báu vật", là linh hồn và là nền tảng cho giá trị thương hiệu khổng lồ của tổ chức.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang với nhiều chức vô địch thế giới và những bản hợp đồng kỷ lục, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy T1 đang phụ thuộc và khai thác Faker một cách quá mức. Phải chăng, trong nỗ lực tối đa hóa lợi ích từ huyền thoại của mình, T1 đang vô tình "vắt kiệt" những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của anh? Vấn đề này cần được nhìn nhận đa chiều, từ lịch trình thi đấu, gánh nặng thương mại, sự phụ thuộc về lối chơi cho đến những cảnh báo rõ ràng về sức khỏe.

Faker chính là tượng đài sống của LMHT nhưng cũng là người chẳng có thời gian riêng cho cá nhân

Lịch trình "tận thu" không một phút nghỉ ngơi

Nhìn vào lịch trình của Faker suốt những năm qua, người ta có thể lầm tưởng anh là một cỗ máy. Faker tham gia 100% các giải đấu chính thức, từ LCK Mùa Xuân, Mùa Hè, MSI cho đến CKTG. Nhưng gánh nặng không dừng lại ở đó. Giữa các giải đấu của Riot, Faker liên tục phải góp mặt trong các giải đấu khác và gần đây nhất là Esports World Cup. Cùng với đó là các sự kiện thương mại và showmatch, điển hình như Red Bull League of Its Own – một sự kiện được tạo ra chỉ để tôn vinh anh.

Thêm vào đó là nghĩa vụ với hàng loạt nhà tài trợ lớn như Nike, BMW, Red Bull... Faker, với tư cách là gương mặt đại diện chính, phải dành vô số thời gian để quay quảng cáo, phỏng vấn, tham gia sự kiện. Xen kẽ giữa tất cả những điều đó là lịch livestream cá nhân theo hợp đồng cũng dày đặc. Lịch trình này bào mòn nghiêm trọng thể lực và tinh thần của một tuyển thủ đã bước sang tuổi 28 – độ tuổi được xem là "lão tướng" trong eSports. So với các vận động viên thể thao truyền thống ở cùng độ tuổi, họ thường được giảm tải lịch thi đấu để duy trì phong độ. T1 dường như đang làm điều ngược lại.

Lịch trình sinh hoạt trong một ngày của Faker

"Con gà đẻ trứng vàng" không thể thay thế của T1

Giá trị thương mại của T1 gắn liền với tên tuổi Faker. Anh là trung tâm của mọi chiến dịch truyền thông và marketing. Dù thắng hay thua, Faker gần như luôn là người được chỉ định để phỏng vấn sau trận đấu, tham gia các chương trình talkshow, và gánh vác trách nhiệm phát ngôn trước công chúng.

Việc này tạo ra một sức ép tâm lý khổng lồ. Faker không chỉ phải lo lắng về chuyên môn mà còn phải luôn giữ gìn hình ảnh mẫu mực. T1 đang khai thác triệt để giá trị thương hiệu của Faker mà chưa có một kế hoạch rõ ràng để san sẻ gánh nặng này cho các thành viên trẻ khác. Điều này biến Faker thành một "con gà đẻ trứng vàng" không thể thay thế, nhưng cũng không thể nghỉ ngơi.

Sự phụ thuộc về lối chơi: Mãi là "đấng cứu thế"

Ngay cả khi T1 sở hữu một đội hình toàn sao với những tuyển thủ trẻ xuất sắc, lối chơi của họ vẫn cho thấy sự phụ thuộc lớn vào Faker. Trong những thời khắc quyết định, chiến thuật vẫn thường xoay quanh việc tạo điều kiện cho "Quỷ Vương" tỏa sáng. Khi đội gặp khó khăn, người hâm mộ và cả đồng đội đều vô thức nhìn về phía anh, kỳ vọng một pha xử lý thiên tài để lật ngược tình thế.

Lời cảnh báo rõ ràng nhất chính là giai đoạn Faker chấn thương cổ tay vào mùa hè 2023. Một T1 hùng mạnh bỗng chốc sụp đổ, thi đấu bạc nhược và thua liểng xiểng. Sự phục hồi thần kỳ của họ ngay khi Faker trở lại càng cho thấy sự thiếu vắng các phương án chiến thuật dự phòng. Sự phụ thuộc này đặt lên vai Faker một trọng trách quá lớn, không cho phép anh mắc sai lầm, đồng thời cho thấy sự "lười biếng" của T1 trong việc chuẩn bị cho một tương lai không có anh.

Chấn tương tay năm 2023 chính là dấu hiệu rõ ràng về những vấn đề sức khỏe của Faker

Những cảnh báo bị phớt lờ

Chấn thương cổ tay năm 2023 là lời cảnh báo đanh thép nhất về giới hạn thể chất. Chính Faker cũng đã nhiều lần thừa nhận về sự mệt mỏi và áp lực trong các buổi phỏng vấn. Việc tiếp tục duy trì cường độ hoạt động cao có nguy cơ rút ngắn sự nghiệp đỉnh cao còn lại của anh và dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng hơn. Dường như tổ chức T1 không làm đúng như cách họ tuyên bố là luôn bảo vệ cho "tài sản" quý giá nhất của mình.

Tất nhiên, có thể lập luận rằng Faker là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh tự nguyện ký hợp đồng và hiểu rõ nghĩa vụ của mình. Mức đãi ngộ khổng lồ mà T1 dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, bản thân Faker luôn có một khát khao thi đấu và chiến thắng mãnh liệt. Tuy nhiên, trách nhiệm của một tổ chức chuyên nghiệp là phải quản lý và bảo vệ tuyển thủ một cách khôn ngoan, đặc biệt là với một huyền thoại. Tiền bạc không thể bù đắp hoàn toàn cho sức khỏe thể chất và tinh thần bị bào mòn, và khát khao của tuyển thủ cần được định hướng để trở nên bền vững.

Dù vô tình hay hữu ý, T1 đã và đang có những động thái "vắt kiệt" Faker, đặt lợi ích kinh tế và thành tích trước mắt lên trên sự phát triển bền vững của tuyển thủ. Đã đến lúc T1 cần hành động để "Quỷ Vương" có một chặng cuối sự nghiệp huy hoàng và trọn vẹn, thay vì lụi tàn trong kiệt sức.