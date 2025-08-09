Antifan Gumayusi gửi vòng hoa đến trụ sở T1

Sau trận thua quan trọng của T1 trước đối thủ trực tiếp Gen.G tại LCK Mùa Hè 2025, một nhóm anti-fan của xạ thủ Gumayusi đã có hành động gây chú ý khi công khai kêu gọi một cuộc biểu tình ngay trước trụ sở T1 ở Gangnam vào sáng ngày 8/8.

Theo thông báo, mục đích của cuộc tập trung này là để "yêu cầu loại bỏ những tuyển thủ không đủ thực lực" và "cải thiện công tác vận hành đội tuyển". Đáng nói, hình thức phản đối được lựa chọn là gửi hàng loạt vòng hoa viếng - một hành động mang tính biểu tượng tiêu cực thường thấy trong các cuộc tranh cãi của giới giải trí và thể thao điện tử Hàn Quốc.

Vòng hoa của antifan gửi đến trụ sở T1 nhắm vào Gumayusi

Động thái này ngay lập tức bị phần lớn người hâm mộ chân chính của T1 lên án là quá khích và độc hại. Sự phẫn nộ càng tăng cao khi nhiều người chỉ ra sự mâu thuẫn trong thời điểm diễn ra cuộc biểu tình.

Cụ thể, nhóm anti-fan này hoàn toàn im lặng trong suốt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó của T1, giai đoạn mà Gumayusi chính là một trong những nhân tố thi đấu nổi bật nhất. Họ chỉ "trỗi dậy" và công kích ngay sau khi đội tuyển gặp thất bại. Điều này khiến nhiều người tin rằng mục đích của họ không phải là góp ý xây dựng mà là tấn công cá nhân một cách có chủ đích vào thời điểm đội tuyển yếu lòng nhất.

Trớ trêu hơn, cộng đồng mạng còn phát hiện ra rằng chính nhóm anti-fan này trước đây từng lên tiếng yêu cầu T1 phải có hành động pháp lý để bảo vệ tuyển thủ trước những lời công kích ác ý trên mạng xã hội. Việc họ giờ đây lại thực hiện một hành động mang tính tấn công tương tự đã cho thấy sự mâu thuẫn và khiến hành động của họ càng thêm phản cảm.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm, khi T1 đang trong giai đoạn nước rút để cạnh tranh cho chức vô địch LCK Mùa Hè cũng như một tấm vé tham dự Chung Kết Thế Giới 2025. Sự bất ổn nội bộ do các hành động quá khích từ một bộ phận nhỏ người hâm mộ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các tuyển thủ.

Hiện tại, T1 chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng sự việc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng Esports Hàn Quốc về ranh giới mong manh giữa việc "góp ý mang tính xây dựng" và "tấn công cá nhân, gây áp lực độc hại" lên các tuyển thủ.