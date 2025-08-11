"Cam thường" check visual ái nữ 17 tuổi nhà MC Quyền Linh khi chơi bóng, chẳng còn "nàng thơ" nhưng nhan sắc vẫn bất bại!

Thời gian gần đây, hot girl Mai Thảo Ngọc - con gái thứ hai nhà MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo - liên tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở giải đấu bóng rổ trẻ. Trong hình ảnh cô nữ sinh năng động, mạnh mẽ với những bước chạy dứt khoát, cú đập bóng tự tin, ném bóng chuẩn xác, Hạt Dẻ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì hai khía cạnh đối lập trong cùng một dáng hình. Trên MXH, ái nữ MC Quyền Linh là nàng thơ yêu kiều khiến bao người phải xuýt xoa vì nhan sắc, còn trên sân bóng, cô nàng lại năng động, quyết liệt vô cùng.

Mới đây, khoảnh khắc hậu trường tại một buổi tập bóng rổ của Hạt Dẻ bỗng nhận được nhiều sự quan tâm, bởi visual xinh bất chấp "camera thương". Thiếu nữ 17 tuổi chỉ ngồi xỏ giày và sắp xếp các phụ kiện từ chiếc túi thể thao của mình, rồi vô tình ngẩng đầu lên liếc trúng camera đúng lúc.

Ái nữ nhà MC Quyền Linh - Hạt Dẻ gây sốt với khoảnh khắc hậu trường tại buổi tập bóng rổ mới đây (Ảnh: NYCC)

Gương mặt sáng bừng, nước da trắng trẻo, chẳng có má hồng cũng không có make-up làm tóc, mái tóc đen dày được buộc gọn. Dù mồ hôi đầm đìa, trang phục là đồ thi đấu đại trà, chẳng phải váy áo lộng lẫy nhưng Hạt Dẻ vẫn chứng minh nhan sắc "bất bại", chẳng thua kém những bức ảnh chỉn chu "sống ảo" từng đăng mạng xã hội.

Đời thường cô nàng còn có vẻ gần gũi, chân thực hơn, mà vẫn chiếm spotlight dù tất cả những gì Hạt Dẻ làm là... ngồi chăm chú làm việc của mình. Tại VCK giải bóng rổ trẻ NYCC 2025, mỗi lần xuất hiện, ái nữ nhà MC Quyền Linh đều gây sốt cõi mạng. Giữa dàn nữ sinh đầy nhiệt huyết thanh xuân tươi đẹp, Hạt Dẻ vẫn chiếm spotlight bởi phong độ nhan sắc bất chấp "cam thường".