Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh chiếm "spotlight" trên sân bóng rổ, visual sáng bừng, chỉ một hành động biết tự tin cỡ nào

Mai Thảo Ngọc – con gái út của MC Quyền Linh, thường được gọi thân mật là "Hạt Dẻ" – mới đây lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng "lụi tim" khi xuất hiện tại Chung kết Giải bóng rổ Cúp các câu lạc bộ trẻ toàn quốc – NYCC 2025. sáng ngày 29/7 . Với ngoại hình xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và tinh thần thể thao sôi nổi, cô bé nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn trên sân đấu.

Giải bóng rổ Cúp các CLB trẻ toàn quốc là sân chơi thường niên dành cho các vận động viên trẻ đam mê bóng rổ trên khắp cả nước. Việc Hạt Dẻ góp mặt không chỉ cho thấy sự quan tâm của gia đình MC Quyền Linh đến thể thao mà còn phần nào hé lộ tiềm năng phát triển của cô bé

Hạt Dẻ làm đội trưởng, xuất hiện nổi bật với viusal ngọt ngào (Video: NYCC)

Hạt Dẻ hiện là học sinh trung học phổ thông, song song với học văn hóa, cô còn dành nhiều thời gian rèn luyện thể chất. Cô từng chia sẻ bóng rổ không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang đến tinh thần đồng đội, sự tự tin và kỷ luật, những giá trị mà bố mẹ cô, đặc biệt là MC Quyền Linh, luôn hướng đến trong việc nuôi dạy con cái.

Trước đó, CLB của Hạt Dẻ đã giành hạng Nhì cùng CLB Passion tại vòng loại và được góp mặt tại VCK diễn ra ở Hà Nội.

Hạt Dẻ đại diện các vận động viên tham dự giải đấu tự tin phát biểu trước mọi người tại VCK

Cô bé cùng các đồng đội vui vẻ chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu

Hạt Dẻ khi bước vào thi đấu thì vô cùng quyết tâm

Năm nay, NYCC 2025 quy tụ 30 đội bóng trẻ. Tại miền Bắc: 6 đội nữ (HNBA, JunSport, We Play, Hà Nội Amigos, ASA, Whales x 10.10) và 12 đội nam (MMA VH Thanh Hóa, JunSport, ASA Timberwolves, Ssport Điện Biên, We Play, Hà Nội Amigos, 3F Rising Stars, Gisa Elite, Hanoi Pitbulls, Thể thao Tuổi trẻ, Brohoods, 4T Gold).

Tại miền Nam: 2 đội nữ (Passion, JamFam) và 10 đội nam (Passion, Taipans Basketball, ASA Jumpshot, T-Hub 72, JamFam, Eazy-HOA, General Vũng Tàu, TBA Zero, Hero Or Zero, Next Gen Heat).

10 Đội nam, 5 đội nữ đạt thành tích xuất sắc nhất ở các khu vực hội ngộ và thi đấu cùng nhau trong vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội để giành Cúp vô địch. Vòng chung kết toàn quốc - Thi đấu tại Hà Nội từ 29/07 đến 05/08/2025.

Ảnh: NYCC