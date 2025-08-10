Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh visual xinh hết nấc ở chung kết bóng rổ, biểu cảm thiếu nữ tuổi 17 thẹn thùng gây sốt!

Mới đây, ái nữ thứ hai nhà MC Quyền Linh - Mai Thảo Ngọc (tên thường gọi là Hạt Dẻ) gây sốt mạng xã hội với loạt khoảnh khắc cực đáng yêu tại Chung kết Giải bóng rổ Cúp các câu lạc bộ trẻ toàn quốc - NYCC 2025 diễn ra tại Hà Nội. Trên sân đấu, cô bé nổi bật với vóc dáng cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp. Không chỉ có visual sáng bừng, Hạt Dẻ còn gây ấn tượng bởi những bước chạy mạnh mẽ, cú tung bóng quyết liệt cùng thể lực bền bỉ của một nữ VĐV bóng rổ.

Hạt Dẻ gây sốt với những bước chạy mạnh mẽ trên sân bóng rổ (Video: (Động Lực Sport)

Ngoài ra, một khoảnh khắc đời thường của ái nữ nhà MC Quyền Linh cũng hot rần rần, là khi Hạt Dẻ tháo chiếc áo đang được sơ vin ra, lắng tai nghe tiếng hô từ khán đài. Thiếu nữ bỗng nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay ôm mặt, biểu cảm cực ngại ngùng. Có vẻ như các khán giả đã hô vang tên cô nàng để chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của Hạt Dẻ.

Các đồng đội ngay sau đó cũng chạy đến vây quanh và chung vui cùng Hạt Dẻ khiến cô bé càng thêm e thẹn. Khi cả đội tản ra, Hạt Dẻ vẫn còn ôm hai tai đỏ bừng, cười ngượng. Dân mạng dành nhiều lời khen cho biểu cảm đáng yêu cùng nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của một trong những thiếu nữ 17 tuổi nổi tiếng nhất MXH hiện tại.

Hạt Dẻ ngại ngùng khi khán giả hô tên mình

Các đồng đội vây quanh trêu đùa cùng Hạt Dẻ

Hạt Dẻ ôm tai đỏ bừng, được khen đáng yêu vô cùng

Khoảnh khắc khác, khi thi đấu xong và nhận giải đồng hạng ba cùng đội bóng, Hạt Dẻ không còn cột tóc gọn gàng mà buông xoã mái tóc dài được uốn nhẹ nhàng, trở về nét nàng thơ dịu dàng thường ngày. Không còn là nữ cầu thủ nhiệt huyết trên sân thi đấu, lúc này, ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến người ta khó rời mắt bởi dung mạo xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Chẳng cần trang điểm cầu kì hay lên đồ bóng bẩy, Hạt Dẻ vẫn cực kì thu hút bởi vẻ ngoài năng động mà không kém phần nữ tính, visual ngọt ngào, sáng bừng.

Hạt Dẻ rạng rỡ khi nhận giải cùng đội bóng (Gif: Jogarbola)

Ở khoảnh khắc hậu trường tập luyện, con gái thứ hai của MC Quyền Linh vô tình lọt camera thương, làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú không khác gì những ảnh "sống ảo" tự đăng mạng xã hội. Hạt Dẻ chứng minh nhan sắc đẹp bất chấp camera thường.

Hạt Dẻ trên sân tập chẳng cần trang điểm hay "lên đồ cầu kì vẫn cực thu hút (Ảnh: NYCC2025)

Là con gái MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, từ nhỏ hai chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Cả hai ngày càng trưởng thành, nhan sắc cùng khí chất dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Bên cạnh việc học tập và phát triển kĩ năng sống, cặp chị em đình đám còn là những dân chơi thể thao từ nhỏ, vừa giúp rèn luyện sức khoẻ, vừa phát triển chiều cao và sở hữu vóc dáng cực phẩm.

Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 17 vào mười ngày trước. Visual đỉnh cỡ này, bảo sao nổi đình đám MXH



