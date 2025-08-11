Quang Hải dẫn Chu Thanh Huyền đến dự concert, màn đọ sắc với Ánh Viên đời thực gây sốt!

Tối 10/8, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) biến thành "biển người" khi khoảng 50.000 khán giả đổ về tham dự chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim". Không khí rực rỡ cờ hoa, tiếng hò reo hòa cùng âm nhạc và ánh sáng đã biến nơi đây thành một bữa tiệc nghệ thuật đặc biệt.

Đặc biệt, trên sân khấu, 5 gương mặt vàng của thể thao Việt Nam cùng xuất hiện, mang theo những câu chuyện đầy cảm hứng. Khi các VĐV bước ra, hàng chục ngàn khán giả cùng hô vang "Việt Nam vô địch" đầy khí thế, đây chính là câu cổ động quen thuộc nhất trong các giải đấu có ĐT Việt Nam tham dự.

Lê Văn Công - lực sĩ đã viết nên kỳ tích với tấm HCV lịch sử tại Paralympic 2016 - tiếp tục ghi dấu khi mang về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở Paralympic 2024. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - "Tiểu tiên cá" của bơi lội - từng giành hơn 20 HCV SEA Games, nhiều lần phá kỷ lục, khiến làng thể thao khu vực phải nể phục. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải - chàng cầu thủ nhỏ con nhưng bản lĩnh - là "người hùng" giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và 2024. Nữ võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm từng khiến cả ASIAD 19 phải nhớ tên khi bước lên bục cao nhất. Còn xạ thủ Phạm Quang Huy cũng góp phần làm rạng danh màu cờ sắc áo với tấm HCV ASIAD 19.

Dàn VĐV Việt Nam nổi tiếng xuất hiện trên sân khấu "Tổ quốc trong tim" gây sốt

Khi được MC hỏi về cảm xúc lúc thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đấu trường quốc tế, mỗi vận động viên lại chọn hai từ riêng để diễn tả. Ngọc Trâm nói "tự hào", Quang Hải thì "biết ơn", Lê Văn Công cảm thấy "xúc động", Phạm Quang Huy thấy "hãnh diện", còn Ánh Viên thì mỉm cười gọi đó là "hạnh phúc" và nói: "Tổ quốc luôn ở trong tim".

Không chỉ thi đấu rực rỡ, nhiều người trong số họ giờ đây còn trở thành những người thầy, truyền cảm hứng và dìu dắt thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp trang vàng cho thể thao Việt Nam. Họ là hình mẫu để hàng triệu khán giả hướng về, tin yêu và tự hào.

Sự xuất hiện của các VĐV nổi tiếng đem lại hiệu ứng bùng nổ, hàng chục ngàn khán giả cùng hô vang "Việt Nam vô địch"

Ngoài những cảm xúc đẹp trên sân khấu, các VĐV cũng cùng nhau chụp ảnh check-in đầy niềm vui ở hậu trường concert. Trong đó, Quang Hải gây chú ý khi đưa bà xã Chu Thanh Huyền cùng đến dự concert và góp mặt trong nhiều khung hình. Chu Thanh Huyền lần này đã có màn đọ sắc trực diện cùng Ánh Viên, cả hai đều khiến dân mạng thả tim bởi nụ cười rạng rỡ, nhan sắc xinh đẹp. Trước đó, bà xã Quang Hải từng "đụng hàng" với Ánh Viên trong một bộ trang phục đầy sắc màu, nay màn đọ sắc ngoài đời càng khẳng định ảnh trên mạng và ảnh thực tế có thể khác nhau rất lớn.

Ánh Viên đọ sắc cùng Chu Thanh Huyền đời thực

Màn "đọ sắc" trên mạng của hai cô gái từng gây xôn xao

Một số hình ảnh của các VĐV trên sân khấu "Tổ quốc trong tim":

Ảnh: Như Hoàn - Trung Lê.