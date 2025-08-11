Phan Hiển đã "cọc": Mấy bạn trẻ thời nay nhảy được vài động tác rồi cho rằng mình giỏi hơn người khác!

Phan Hiển cùng bạn diễn Thu Hương trình diễn cực điệu nghệ

Mới đây, kiện tướng dancesport Phan Hiển đăng tải video khi anh cùng kiện tướng Thu Hương thực hiện một bài nhảy cực đã mắt với tùng động tác uyển chuyển, dứt khoát và "ăn com beat không bỏ sót chút nào". Màn trình diễn mãn nhãn của bộ đôi khiến netizen rần rần khen ngợi. Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn vào chia sẻ của Phan Hiển sau đó.

Trên trang cá nhân, ông xã Khánh Thi viết: "Trong nhanh có chậm. Trong mạnh có nhẹ. Trong tĩnh có động. Trong dứt khoát có uyển chuyển. Và tất nhiên là phải ăn con beat không bỏ sót 1 chút nào. Kiến thức có nhiêu đó thôi mà mình tốn vài "tỏi" để học và mất 17 năm luyện mà còn cảm thấy chưa bằng ai. Khá nể mấy bạn trẻ thời nay nhảy được vài động tác rồi cho rằng mình giỏi hơn người khác".

Chia sẻ của Phan Hiển thể hiện thái độ cứng rắn của anh khi chứng kiến "mấy bạn trẻ thời nay" chưa thành tài đã thiếu khiêm nhường. Ở phần bình luận, nhiều người tò mò danh tính người đã chọc khiến Phan Hiển vốn hiền lạnh nay phải "cọc tính" và nói bóng gió trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, Khánh Thi sau đó cũng chia sẻ lại bài viết của Phan Hiển kèm theo tâm sự thực tế về việc đầu tư cho chồng học tập, thi đấu để ngày càng hoàn thiện kĩ năng.

Nữ hoàng dancesport viết: "Nguyễn Đoàn Phan Hiển cứ nói quá, muốn dọn lên chung cư mấy lần để ở mà chưa được vì đằng ấy cứ đầu tư vào sưu tập màu huy chương. Giờ thêm ông Kubi nhà mình nữa. Thôi hai vợ chồng cứ xác định kiếm cơm nhận lương tháng. Các bạn trẻ còn sức khoẻ, hoài bão nên họ nói cũng có lý mà".

Chia sẻ này của Khánh Thi cũng tiết lộ việc vợ chồng cô dự định chuyển lên chung cư ở nhưng chưa thực hiện được vì Phan Hiển đang đầu tư cho việc thi đấu để gặt hái Huy chương. Cộng thêm bé Kubi Minh Cường mới 10 tuổi đã chinh chiến ở nhiều đấu trường, được bố mẹ đầu tư để phát triển tài năng dancesport của hiện tại và tương lai.