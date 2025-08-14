Nàng WAGs nào giàu nhất thế giới: Bạn gái Ronaldo khoe kim cương triệu USD nhưng vẫn thua xa Victoria Beckham

Nhắc đến WAGs – những bóng hồng đứng sau các ngôi sao sân cỏ người hâm mộ đã quá quen thuộc với phong cách và cuộc sống xa hoa. Không ít vợ, bạn gái cầu thủ còn sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ sự nghiệp riêng, thậm chí vượt mặt cả nhiều ngôi sao giải trí.

Theo thống kê từ The Times năm 2024, dưới đây là bảng xếp hạng 10 nàng WAGs giàu nhất thế giới, hé lộ nhiều gương mặt quen thuộc và cả những bất ngờ thú vị.

1. Victoria Beckham – 70 triệu USD

Vợ huyền thoại David Beckham, cựu thành viên nhóm Spice Girls. Từ ngôi sao nhạc pop, Victoria thành công rực rỡ trong lĩnh vực thời trang, sở hữu thương hiệu đình đám mang tên mình, mang về hàng chục triệu USD mỗi năm.

Vợ Beckham sở hữu tài sản hàng đầu trong giới WAGs

2. Pilar Rubio – 59 triệu USD

MC, người mẫu hàng đầu Tây Ban Nha, vợ trung vệ Sergio Ramos. Pilar gây ấn tượng với sự nghiệp truyền hình, quảng cáo và thời trang, giúp cô có gần 60 triệu USD.

3. Anna Lewandowska – 45 triệu

USD Doanh nhân kiêm huấn luyện viên thể hình, vợ tiền đạo Robert Lewandowski. Anna sở hữu thương hiệu thực phẩm chức năng, chuỗi phòng gym và ứng dụng tập luyện, biến mình thành "nữ hoàng fitness" tại Ba Lan.

4. Ann-Kathrin Götze – 36 triệu

USD Người mẫu và influencer đình đám của Đức, vợ tiền vệ Mario Götze. Ann-Kathrin thành công trong lĩnh vực người mẫu quốc tế, kinh doanh thời trang và mỹ phẩm.

5. Antonela Roccuzzo – 20 triệu USD

Bà xã Lionel Messi, vốn nổi tiếng kín đáo nhưng lại sở hữu khối tài sản đáng nể nhờ hợp đồng đại sứ thương hiệu và kinh doanh thời trang.

Vợ Messi kín tiếng nhưng tài sản không phải dạng vừa

6. Georgina Rodríguez – 19,7 triệu USD

Bạn gái Cristiano Ronaldo, từ nhân viên bán hàng trở thành biểu tượng mạng xã hội. Georgina hiện là gương mặt quảng cáo của loạt thương hiệu xa xỉ, thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí quốc tế và có chương trình truyền hình thực tế riêng.

Bạn gái Cristiano Ronaldo từ nhân viên bán hàng thành nàng WAG giàu có

7. Coleen Rooney – 19 triệu USD

Vợ cựu danh thủ Wayne Rooney, là tác giả, nhân vật truyền hình và influencer có tiếng tại Anh. Cô vẫn duy trì lượng fan ổn định và thu nhập từ các dự án truyền thông.

8. Becky G – 17 triệu USD

Ca sĩ Latin nổi tiếng, bạn gái cầu thủ Sebastian Lletget. Becky G sở hữu nhiều bản hit quốc tế và ký hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn.

9. Ana Ivanović – 17 triệu USD

Cựu tay vợt số 1 thế giới, vợ Bastian Schweinsteiger. Sau khi giải nghệ, Ana tập trung kinh doanh và làm đại sứ thương hiệu toàn cầu.

10. Edurne García – 17 triệu USD

Ca sĩ, diễn viên người Tây Ban Nha, vợ thủ môn David de Gea. Edurne duy trì sự nghiệp âm nhạc, truyền hình và vẫn rất được yêu thích tại quê nhà.