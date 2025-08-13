Georgina đòi mua túi xách hàng hiệu liền bị Ronaldo thẳng thừng từ chối, phản ứng của nàng WAGs khiến tất cả sừng sờ

Georgina Rodriguez – bạn gái siêu sao Cristiano Ronaldo từ lâu đã nổi tiếng với phong cách sống xa hoa và sở thích mua sắm "không giới hạn". Thế nhưng, chính thói quen này đã từng khiến CR7 phải từ chối thẳng thừng, tạo nên một tình huống vừa bất ngờ vừa hài hước.

Trong buổi trò chuyện tại chương trình truyền hình El Hormiguero, Georgina thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghiện mua sắm, nhưng không phải lúc nào cũng được Ronaldo chiều theo ý. Câu chuyện bắt đầu khi cô muốn mua thêm một chiếc túi hàng hiệu, dù trong tủ đã có sẵn một mẫu y hệt, chỉ khác màu. Nghe vậy, Ronaldo lắc đầu: "Không cần thiết đâu".

Nhưng thay vì dỗi hờn hay tranh cãi, Georgina đáp lại bằng câu nói khiến nhiều người bật cười:

"Được thôi, em sẽ tự bỏ tiền mua".

Bạn gái Ronaldo cũng giàu có không thua kém bất kỳ nàng WAG nào

Đây không chỉ là một phản ứng nhẹ nhàng mà còn cho thấy sự độc lập về tài chính của nàng WAGs đình đám.

Không chỉ trong đời thường, thói quen mua sắm mạnh tay của Georgina còn được ghi lại rõ nét trong bộ phim tài liệu "I Am Georgina" phần 2. Trong một cảnh quay, cô kể lại: "Tôi chỉ định mua một bộ đồ đi biển, nhưng cuối cùng mang về nửa cửa hàng. Số tiền cô chi tiêu cho lần mua sắm ấy lên tới 37.000 USD (khoảng 900 triệu đồng)".

Theo tiết lộ, Georgina hiện sở hữu khoảng 150 chiếc túi xách hàng hiệu cùng bộ sưu tập giày cao gót đồ sộ mà nhiều tín đồ thời trang mơ ước. Mặc dù được Ronaldo chu cấp khoảng 100.000 USD mỗi tháng (tương đương 2,4 tỷ đồng) để chi tiêu, Georgina vẫn duy trì nguồn thu nhập riêng nhờ hợp đồng quảng cáo, hợp tác thương hiệu và các hoạt động kinh doanh. Tổng tài sản của cô hiện được ước tính khoảng 10 triệu USD.

Georgina nghiện mua sắm

Sự nghiệp của Georgina có thể coi là câu chuyện "đổi đời" ngoạn mục. Trước khi gặp Ronaldo, cô từng làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Chính tại đây, năm 2016, định mệnh đã đưa CR7 – khi ấy là ngôi sao số một của Real Madrid gặp gỡ cô gái người Argentina. Từ một nhân viên thời trang với mức lương khiêm tốn, Georgina trở thành một trong những nàng WAGs quyền lực và giàu có bậc nhất thế giới.

Ngoài thói quen mua sắm, Georgina còn nổi tiếng với phong cách sống sang trọng: di chuyển bằng máy bay riêng, nghỉ dưỡng tại những resort xa hoa, tham dự các sự kiện thời trang lớn. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống bên Ronaldo và các con, thu hút hàng chục triệu người theo dõi.

Cô nàng sở hữu toàn đồ đắt đỏ

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự xa hoa của Georgina đôi khi cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cô chi tiêu quá phung phí, trong khi người hâm mộ của CR7 lại bênh vực, cho rằng đây là thành quả xứng đáng với những gì cô đạt được. Dù thế nào, cả Ronaldo lẫn Georgina vẫn giữ mối quan hệ gắn bó bền chặt suốt gần một thập kỷ qua, bất chấp những tin đồn không hay.