Tóm dính tay đua F1 hẹn hò với "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", cô nàng body nuột nà, visual đẹp không tì vết

Giữa lúc mùa giải F1 2025 đang trong giai đoạn tạm nghỉ, tay đua người Canada Lance Stroll bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp đi nghỉ cùng Yael Shelbia – người mẫu kiêm diễn viên từng được TC Candler vinh danh là "gương mặt đẹp nhất thế giới" năm 2021.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi tận hưởng không khí thư giãn tại một địa điểm nghỉ mát bí mật. Trong khi Stroll mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai giản dị, Shelbia gây ấn tượng với bikini gợi cảm, khoe trọn vẻ đẹp được mệnh danh "thiên thần". Cả hai trò chuyện thân thiết, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự.

Tay đua F1 bị bắt gặp hẹn hò với người mẫu được mệnh danh "gương mặt đẹp nhất thế giới"

Theo truyền thông quốc tế, Stroll và Shelbia theo dõi nhau trên Instagram nhưng chưa từng công khai bất kỳ mối liên kết tình cảm nào. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là kỳ nghỉ giữa những người bạn, song hình ảnh thân mật khiến tin đồn tình cảm bùng lên nhanh chóng.

Yael Shelbia, 23 tuổi, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi và nhanh chóng vươn tầm quốc tế. Cô từng hợp tác với các thương hiệu đình đám của Kim Kardashian và Kylie Jenner, đồng thời góp mặt trong quảng cáo điện thoại cùng siêu sao bóng đá Lionel Messi. Trên Instagram, cô đang sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Nhan sắc khiến dân tình mê mẩn không lối thoát

Về phần Lance Stroll, tay đua sinh năm 1998 hiện thuộc biên chế Aston Martin tại giải đua Công thức 1. Con trai của tỷ phú Lawrence Stroll từng giành nhiều thành tích đáng chú ý ở các hạng đua trẻ trước khi góp mặt tại F1 từ năm 2017. Trong đời sống cá nhân, anh từng hẹn hò người mẫu Italy Sara Pagliaroli, nhưng cả hai được cho là đã chia tay vào năm 2024.

Tay đua F1 Stroll (phải) xuất thân trâm anh thế phiệt, yêu toàn người mẫu

Dù cả Stroll và Shelbia đều chưa lên tiếng về tin đồn, những hình ảnh từ chuyến nghỉ dưỡng vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn F1 và mạng xã hội. Người hâm mộ sẽ sớm gặp lại Lance Stroll trên đường đua tại chặng GP Hà Lan dự kiến diễn ra ngày 31/8 tới.