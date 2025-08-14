CLB Thép Xanh Nam Định xuất quân mùa giải 2025/26, mục tiêu vô địch các giải quốc nội, tiến sâu ở sân chơi quốc tế

Sáng 14/8, CLB Thép Xanh Nam Định tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2025/26. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, nhà tài trợ cùng các cầu thủ, giới truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Vũ Hồng Việt gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Xuân Thiện và CĐV đã đồng hành, tiếp lửa cho đội bóng: "Mùa giải vừa qua, CLB Thép Xanh Nam Định nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, Tập đoàn Xuân Thiện và người hâm mộ. Đây là động lực để chúng tôi có những trận đấu thành công, bảo vệ chức vô địch V-League. Mùa giải 2025/26, toàn đội xin hứa sẽ chiến đấu hết mình, xứng đáng là niềm tự hào của thể thao tỉnh nhà, với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất ở cả đấu trường quốc nội và quốc tế".

Bước vào mùa giải mới, CLB Thép Xanh Nam Định sẽ thi đấu trên 4 đấu trường gồm cả quốc nội và quốc tế. Nói về mục tiêu của đội bóng, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Với sự đầu tư, mục tiêu lãnh đạo đề ra (vô địch các giải quốc nội và tiến sâu nhất ở các giải quốc tế) hết sức bình thường. Chúng tôi có mục tiêu cao, hi vọng toàn đội đoàn kết quyết tâm, đạt được mục tiêu.

Vì mục tiêu năm nay của chúng tôi ở các đấu trường rất cao, 4 đấu trường, vì vậy cần bổ sung các cầu thủ nội và ngoại chất lượng, làm sao đội hình dày, đảm bảo thi đấu đầy đủ, có thành tích ở 4 mặt trận như vậy. Các cầu thủ ngoại mới đã tập luyện và hoà nhập rất tốt với đội".

HLV trưởng CLB Thép Xanh Nam Định cũng nhận định mùa giải mới sẽ vô cùng khó khăn cho đội bóng thành Nam để bảo vệ ngôi vô địch do các đối thủ đều có sự đầu tư mạnh và tham vọng lớn.

"Tôi đánh giá mùa giải năm nay rất chất lượng, các đội đều chất lượng. Trong mùa giải mới, chúng tôi rất khó khăn bảo vệ chức vô địch. 4,5 đội có tham vọng như Hà Nội FC, đội đã có truyền thống vô địch rất nhiều. Thể công Viettel đầu tư mạnh. Ninh Bình là đội mới lên hạng nhưng có các bản hợ đồng chất lượng. Công an Hà Nội là ứng cử viên có khả năng vô địch rất cao. CLB Công an TPHCM có sự đầu tư mạnh mẽ về đội hình. Các đối thủ đó, chúng tôi cần vượt qua để vô địch".

HLV Vũ Hồng Việt cũng cho biết việc đưa về 1 thủ môn ngoại nhằm san sẻ áp lực với Nguyên Mạnh khi thi đấu ở cả 4 đấu trường. Ngoài ra, dù yêu thích lối chơi tấn công, ghi bàn, kiểm soát trận đấu. Nhưng mùa giải mới, ông sẽ cố gắng cân bằng phòng ngự và chấn thương.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ về sự vắng mặt của 2 tiền đạo đình đám vì chấn thương: "Văn Toàn và Xuân Son là 2 cầu thủ rất chất lượng. Mùa giải trước nữa Son có ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội, Văn Toàn cũng vậy. Son giờ chưa trở lại được, Toàn mới mổ. Tổn thất lớn cho toàn đội, nếu có 2 bạn ở đội hình, chúng tôi có lực lượng dày hơn và nhiều phương án tấn công hơn".

Tại lễ xuất quân, CLB cũng chính thức ra mắt mẫu áo đấu mùa giải 2025/26 do thương hiệu Jograbola (thuộc Tập đoàn thể thao Động Lực) thiết kế và sản xuất.

Ngoài ra, Thép Xanh Nam Định khẳng định tiếp tục đồng hành cùng các đối tác tài trợ gồm: CTCP Xi Măng Xuân Thành, Công ty TNHH Thời Trang VENETO, Công ty TNHH Liên doanh OCANY Việt Nam, Công ty TNHH Thu Thuỷ và Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.