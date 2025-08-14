Free Fire Xuyên Việt, 24 KOLs kết nối văn hóa địa phương và cộng đồng game thủ

Mới đây, chương trình thực tế mang tên “Free Fire Xuyên Việt” lần đầu ra mắt khán giả cùng cộng đồng game thủ. Free Fire đã thành công đưa 24 KOLs nổi bật trong cộng đồng game thủ đi dọc Việt Nam để khám phá văn hóa địa phương, đồng thời kết nối trực tiếp với người hâm mộ qua những hoạt động “có 1-0-2” đậm chất Free Fire.

KOLs Free Fire háo hức tham gia hành trình khám phá văn hóa tại Eo Gió, Quy Nhơn

Điểm nhấn đặc biệt của "Free Fire Xuyên Việt" là sự lồng ghép khéo léo giữa yếu tố game và bản sắc văn hóa vùng miền. Thay vì chỉ ngồi trước màn hình, 24 KOLs được chia thành các đội để tham gia những thử thách "sinh tồn" ngoài đời thực.

Ninh Bình – Hà Nội : Cô Tiên, Cô Thi, Mắm TV, Trà My, Hải Đăng, Hé Lô Khoa, Phước Lộc Gaming, Pan06



Quy Nhơn : Joi FF, K1 Gaming, Tuấn Kha, Shoot2K, Bé Mon, Uyên Ciu, Cat Đáng Yêu, Mèo Sợ Yêu

Cần Thơ – TP.HCM: Bác Gấu, Đức Mõm, Bé Quỳnh FF, Jeeker, Long R, Học Mõm, 2Cá TV, Tuyết Hà

Xe buýt Free Fire Xuyên Việt nổi bật trên mọi chặng đường với hình ảnh nhân vật đặc trưng của Free Fire - Kelly và Tatsuya

Hành trình của họ không chỉ là cuộc đua về thể lực hay trí tuệ, mà còn là cơ hội để tìm hiểu và quảng bá văn hóa Việt Nam. Các KOLs đã được trực tiếp chèo thuyền tái hiện hoạt động trong game ngay trên dòng sông tại Tràng An (Ninh Bình), tự tay làm nem tré ở Quy Nhơn, hay học một bài võ cổ truyền Tây Sơn. Ngay cả trên chuyến xe di chuyển, các thử thách về kiến thức văn hóa cũng được đưa ra, biến hành trình thành một lớp học trải nghiệm sống động.

Không chỉ trải nghiệm tại địa phương, KOLs còn được tham gia các trò chơi về kiến thức văn hóa trên ngay chiếc xe Free Fire Xuyên Việt

Các KOLs Free Fire được trải nghiệm và học hỏi quy trình làm bánh kẹp cuốn tại Cần Thơ

Một trong những yếu tố làm nên thành công của chương trình là cách tiếp cận sáng tạo trong sản xuất nội dung. "Free Fire Xuyên Việt" được quay hoàn toàn bằng khung hình dọc, phù hợp với thói quen xem video trên điện thoại của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, chương trình không chỉ có một luồng phát sóng duy nhất. Thay vào đó, 24 KOLs tham gia đều có luồng livestream riêng trên kênh cá nhân của mình. Điều này tạo ra 24 góc nhìn khác nhau, mang đến một hệ sinh thái nội dung phong phú và cá nhân hóa. Khán giả có thể lựa chọn theo dõi hành trình qua lăng kính của thần tượng mình yêu thích, trở thành một "người đồng hành" thực thụ trong mọi khoảnh khắc.

KOLs tái hiện hành động chèo thuyền mới ra mắt trong game Free Fire ngay trên chuyến đò văn hóa tại Tràng An, Ninh Bình

"Free Fire Xuyên Việt" không chỉ là một sự kiện dành cho các KOLs mà còn mở ra không gian kết nối trực tiếp với cộng đồng. Kết thúc mỗi chặng hành trình tại Hà Nội, Quy Nhơn, Cần Thơ và TP.HCM là các buổi gặp gỡ (offline) quy mô lớn.

Hơn 2.100 người hâm mộ đã có mặt tại các sự kiện này để giao lưu, chơi minigame và nhận quà tặng độc quyền từ thần tượng của mình. Những buổi offline này đã xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới ảo và đời thực, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng Free Fire.

Người hâm mộ Free Fire tham gia giao lưu cùng KOLs và kết nối cùng cộng đồng game thủ tại từng địa phương

Với "Free Fire Xuyên Việt", Free Fire tiếp tục chứng minh chương trình thực tế này không chỉ là một sản phẩm giải trí mà còn một cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá vẻ đẹp Việt Nam theo một cách hiện đại, gần gũi và đầy năng lượng đến thế hệ trẻ.