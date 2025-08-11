One Star Esports ghi tên vào lịch sử, trở thành đại diện Liên Quân Mobile nữ tại đấu trường SEA Games 33

Những ngày vừa qua, cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam nói chung và fan bộ môn Liên Quân Mobile nói riêng được dịp "đổi gió".

Người xem sống trong không khí hồi hộp và vỡ òa cảm xúc của vòng tuyển chọn đại diện quốc gia cho bộ môn Liên Quân Mobile đồng đội nữ tại SEA Games 33.

Ngay từ khi vòng tuyển chọn khởi tranh, nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nữ đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng. Sự xuất hiện của các bóng hồng dưới màu áo của nhiều đội tuyển mạnh đã cùng nhau tranh tài, tạo nên những trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ.

Tại đây, các cô nàng của One Star Esports đã thể hiện một phong độ hủy diệt, chứng minh bản lĩnh và sự vượt trội của mình. Với lối chơi ăn ý, chiến thuật hợp lý và kỹ năng cá nhân đỉnh cao, những chiến binh nữ đã lần lượt đánh bại mọi đối thủ, tiến thẳng vào trận chung kết với tâm thế của một "nữ hoàng". Từng pha giao tranh, từng tình huống xử lý của 1S đều cho thấy sự nghiêm túc, quyết tâm và khát khao chiến thắng cháy bỏng.

Một số thành tích đáng nhớ tại vòng tuyển chọn của đội: Toàn thắng 4/4 ghi trọn 12 điểm. Megakill đầu tiên của giải đấu thuộc về TDuyen - đây cũng là tuyển thủ nữ có nhiều MVP nhất tại vòng tuyển chọn lần này. Top God mới nhú gọi tên RuuRuu. 1 ván 6 con blue đến từ Celine. Sự dày dặn kinh nghiệm và kỹ năng thuần thục của Nat. Call team chuẩn mực, kỹ năng support thượng thừa đến từ ChanBae.

Vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm, khoảnh khắc ấn định tỷ số cuối cùng 3-2 trước TDT Esports đã khép lại một hành trình đầy nỗ lực, chính thức đưa cái tên 1S ghi danh vào lịch sử. Với chiến thắng thuyết phục, các cô gái vàng của One Star đã xuất sắc giành được tấm vé quý giá, chính thức trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường khu vực. Đây không chỉ là thành quả xứng đáng cho những ngày tập luyện vất vả mà còn là niềm tự hào lớn lao của toàn bộ cộng đồng Liên Quân Việt.





Niềm tự hào và kỳ vọng tại đấu trường SEA Games 33

One Star Esports sẽ là những cô gái đầu tiên đại diện cho đất nước tranh tài tại nội dung đồng đội nữ, mang theo niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Được thi đấu tại một đấu trường lớn cũng sẽ là cơ hội để các cô gái chứng minh tài năng của mình, học hỏi kinh nghiệm từ các đội tuyển mạnh trong khu vực và khẳng định vị thế của Liên Quân Mobile Việt Nam. Chắc chắn, với sự nhiệt huyết và quyết tâm, họ sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của ổ quốc.

Chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ và chúc cho các cô gái One Star Esports sẽ thi đấu thật thành công, mang về vinh quang cho thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 33 sắp tới.