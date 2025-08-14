Chu Thanh Huyền khoe con trai hát Bắc Bling của Hoà Minzy, Quang Hải vỗ tay rần rần vì quá đáng yêu

Mới đây, gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải có dịp sum họp sinh nhật hai thành viên trong gia đình là mẹ và chị dâu Quang Hải. Trong bữa ăn gia đình Quang Hải thêm niềm vui bởi những khoảnh khắc cực đáng yêu của bé Lido, con trai của Quang Hải và Chu Thanh Huyền.

Bé Lido mới đang tập toẹ học nói đã được mẹ Chu Thanh Huyền dạy hát. Chu Thanh Huyền hát Bắc Bling của ca sĩ Hoà Minzy và "mớm lời" cho con trai. Khi vợ Quang Hải hát "Ăn một miếng trầu, ăn vào cho đỏ môi mình môi..." thì bé Lido lập tức hát chữ còn lại là chữ "ta". Khoảnh khắc đáng yêu được cả gia đình hưởng ứng, tiền vệ Quang Hải ngồi bên cạnh vỗ tay rần rần vì con trai quá dễ thương.

Bé Lido thích thú tập hát, cả gia đình Quang Hải vui vẻ vỗ tay rần rần

Bé Lido cực đáng yêu

Trước đó, dàn cầu thủ nổi tiếng làng bóng đá cùng một số sao showbiz đã tụ hội tại buổi tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền - bé Lido (tên thật Nguyễn Quang Minh). Giữa loạt khoảnh khắc lung linh được chia sẻ trên mạng xã hội, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hoà Minzy cùng con trai - bé Bo Thúi - nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Hoà Minzy có mối quan hệ cực tốt với vợ chồng Quang Hải, cũng vì vậy mỗi bài hát của nữ ca sĩ đều được vợ chồng chàng cầu thủ ủng hộ.

Hoà Minzy hát Bắc Bling trong tiệc sinh nhật của con trai Quang Hải

Gia đình Quang Hải trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của bé Lido

Gia đình hạnh phúc của Quang Hải



