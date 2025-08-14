Vé xem trận đội tuyển nữ Việt Nam đấu Australia tại bán kết ASEAN Cup 2025 giá bao nhiêu?

Lượt trận cuối của bảng B ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra tối 13/8 giúp đội tuyển Việt Nam xác định đối thủ. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bán kết là U23 Australia. Đội bóng của huấn luyện viên Joe Palatsides dễ dàng đánh bại Timor Leste với tỷ số 9-0 để giành vé vào bán kết.

Ngay sau khi xác định đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung, LĐBĐ Việt Nam (VFF) thông báo về kế hoạch bán vé cho các trận đấu bán kết AFF Cup nữ 2025, diễn ra tại sân vận động Lạch Tray. Sẽ có hai mức giá: 100.000 đồng và 200.000 đồng.





Cách thức mua vé xem đội tuyển nữ Việt Nam

Vé sẽ chính thức được mở bán từ 9h00 ngày 14/8 qua các kênh bán vé trực tuyến. Khách hàng có thể mua vé thông qua website chính thức tại địa chỉ https://datve.cahnfc.com hoặc quét mã QR code. Ngoài ra, vé cũng có thể được mua qua các ứng dụng như VNPAY, Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank, VietBank, và các ứng dụng ngân hàng khác.

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng, chọn các mục theo trình tự: Thể thao > Giải trí/Bóng đá > Chọn giải đấu và trận đấu > Chọn chỗ ngồi > Nhập thông tin thanh toán > Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận để hoàn tất giao dịch, sau đó nhận vé điện tử.

Tuyển nữ Việt Nam gặp U23 Australia

Đội tuyển Việt Nam đấu trận bán kết với U23 Australia vào ngày 16/8. Trận đấu diễn ra lúc 20h trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Trước đó, đội tuyển Thái Lan và Myanmar đối đầu nhau lúc 16h cũng tại sân đấu này.